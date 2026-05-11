歐盟SAFE機制啟動 立陶宛獲64億歐元貸款強化國防

立陶宛日前與歐盟簽署總額約64億歐元的國防貸款協議，推動區域軍事強化。該筆資金除用於提升立陶宛軍事能力與防空戰力外，也將部分投入對烏克蘭的支援。

根據立陶宛財政部發布的公告，財政部長瓦提庫納斯（Kristupas Vaitiekūnas）與國防部長考那斯（Robertas Kaunas），連同歐盟執委會官員於9日簽署歐盟「歐洲安全行動」國防貸款計畫（Security Actionfor Europe，SAFE），融資總額達63.75億歐元（約新台幣2353億元），為立陶宛提供資金來源以強化國防與國家韌性。

SAFE計畫是一項歐盟執委會為強化國防而設立的臨時貸款工具，總金額為1500億歐元，透過提供長達45年的極低利貸款，讓成員國在不即刻拖垮財政預算的前提下，能迅速籌措國防資金。

根據公告，立陶宛國防部準備的申請中指出，立國計劃將SAFE資金用於為陸軍師級部隊發展、支援與後勤系統及必要的彈藥儲備，用於波羅的海防線的反機動措施與地雷部署，以及加強立陶宛軍隊的其他能力。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）曾指出，防空能力將是主要投資方向。

報導指出，部分資金也將用於支援烏克蘭，包括與烏方進行聯合採購，或向烏克蘭採購軍事裝備。歐盟官員強調，SAFE是首個泛歐洲層級支援烏克蘭的金融工具，未來相關援助可能進一步擴大。

瓦提庫納斯表示：「SAFE是一項重要工具，特別是對歐盟東部國家而言。它是我們國防能力的加速器。這筆資金讓我們不再需要以數十年為單位規劃，而是可以立即行動。」

據報導，目前有19個歐盟成員國申請使用SAFE機制，波蘭為首個完成簽署的國家。立陶宛今年國防預算約為48億歐元，占國內生產毛額約5.38%。