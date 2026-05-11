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土耳其航空降落尼泊爾起火 機上288人全員均安

中央社／ 加德滿都11日綜合外電報導

一架載有277名乘客及11名機組員的土耳其航空（Turkish Airlines）班機，今天在降落尼泊爾加德滿都機場時起火，所幸這起事故未造成人員受傷。

法新社報導，根據尼泊爾民航局發言人布爾（Gyanendra Bhul），這架從伊斯坦堡起飛的班機因為右側起落架輪胎冒出火花才導致起火。

布爾告訴法新社：「機上所有人員均安，救援行動已結束。我們目前正調查這起事故。」

布爾表示，這起事件導致機場唯一跑道於上午關閉近2小時，但之後已重新開放。

這個喜馬拉雅山國家擁有部分全球最偏遠且降落難度最高的跑道，四周白雪皚皚的山峰環繞，即使對經驗豐富的飛行員而言也是一大挑戰。

由於事故頻傳，加上歐盟決定將所有尼泊爾航空公司列入黑名單，促使政府官員於去年宣布，計劃安裝新的雷達與氣象監測系統。

2015年，一架載有224名乘客的土耳其航空班機在加德滿都機場衝出跑道。雖然當時乘客均未受傷，但該事故導致跑道封閉長達4天，並造成數十架國際航班被迫取消。

土耳其 尼泊爾 伊斯坦堡

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