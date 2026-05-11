南韓防長訪美 拚加快戰權移交 攤牌多項敏感議題

南韓國防部9日表示，國防部長安圭伯將於10日至14日訪問美國，這也是安圭伯自去年7月就任後首次訪美。國防部相關人士表示，戰時作戰指揮權、核潛艦等將成為主要討論議題。這次韓美國防首長將直接面對面會談，能否為韓美同盟情勢帶來轉折，備受關注。

根據韓聯社報導，在韓美針對戰時作戰指揮權移交等多項議題意見分歧之際，國防部長安圭伯將訪問美國，預計當地時間11日在華盛頓與美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）進行會談，並將會見美國代理海軍部長、參議院軍事委員會主席等美方政府及國會人士。

安圭伯10日表示，韓方正在穩定持續準備從美方收回「戰時作戰指揮權」，加快戰權移交進程將不成問題。不過，韓美雙方能否達成共識，引發外界關注。

安圭伯表示，自2015年雙方商定基於條件移交指揮權以來，移交工作取得相當大的進展。韓美兩國在2015年舉行的第47屆韓美安保會議中，就「基於條件之戰時作戰管制過渡計畫（COTP）」達成協定，並據此開展相關工作。

國防部相關人士表示，此次安圭伯訪美是為了韓美峰會及韓美安保會議（SCM）事項的後續措施執行情況，進行高層直接溝通，「戰時作戰指揮權與核動力潛艦等將成為主要討論議題」。

報導指出，這次安圭伯訪美時機，是在韓美雙方之間累積了包括作戰權移交、核動力潛艦建造合作、荷莫茲海峽問題，以及美方限制對北韓衛星情報共享等敏感議題情況下進行，因此備受關注。

韓美在去年韓美安保會議（SCM）上，曾同意制定戰時作戰權移交時程表，並協商於今年內完成3階段驗證程序中的第2階段。不過日前駐韓美軍司令布朗森（Xavier T. Brunson）提出以2029年第一季作為目標，與韓方的2028年存在差異。

此外，韓美去年在共同說明資料（Joint Fact Sheet）中達成的核動力潛艦建造合作等事項，也因近期酷澎（Coupang）等爭議，後續協商遲遲無法加速推進。再加上近期美國要求韓國為恢復荷莫茲海峽航行做出貢獻，使韓國政府的苦惱進一步加深。

據悉，在1950年代韓戰期間，南韓將部隊的作戰指揮權移交給以美國為首的聯合國軍司令部。1994年，南韓重新獲得和平時期的作戰指揮權，但戰時作戰指揮權仍掌握在美國手中。

李在明政府上任以來，持續推動戰時指揮權移交，目標是在任期結束前完成轉移，目前尚未確定具體時程。根據報導，南韓政府計畫在完成第2階段全面作戰能力（FOC）的評估後，將目標年分設定為2028年，屆時川普政府仍在執政。