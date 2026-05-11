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法醫作證披露：馬拉度納臨終前被病痛折磨12小時

世界日報／ 編譯中心／綜合10日電
已故阿根廷足球明星馬拉度納，去世前遭受了約12個小時的痛苦折磨。(路透)
已故阿根廷足球明星馬拉度納，去世前遭受了約12個小時的痛苦折磨。(路透)

阿根廷一名法醫日前在傳奇球星馬拉度納（Diego Armando Maradona）死亡案件的審判中表示，馬拉度納去世前遭受了約12個小時的痛苦折磨。

法醫卡洛斯·卡西內利在法庭上說，馬拉度納的遺體顯示出雙側胸腔積液、全身水腫等缺氧跡象，表明他死於長期而非突發的痛苦，「估計經歷了約12個小時的痛苦」。

另一位法醫費德里科·科拉薩尼蒂此前也作證說，馬拉度納的心臟狀況表明他「遭受了長時間的痛苦」。

2025年3月11日，阿根廷布宜諾斯艾利斯省聖伊西德羅法院對馬拉度納死亡案件進行了第一次審判，但由於一名法官存在不當行為導致審判被撤銷。今年4月14日該法院重新啟動對馬拉度納死亡案件的調查與審判，7名醫療人員被控過失殺人，或將被判處8至25年監禁。

2020年11月25日，馬拉度納在位於阿根廷布宜諾斯艾利斯省蒂格雷的住所突然離世，終年60歲。阿根廷警方和檢察機構公布的屍檢結果顯示，馬拉度納死於心力衰竭，屬於自然死亡，但他的親屬認為，馬拉度納的私人醫生應承擔責任。

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