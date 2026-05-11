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以總理盼10年內擺脫美國軍援 尋求強化波灣關係

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡受訪表示，盼10年內擺脫美國軍事支援。他同時指出，以色列積極尋求強化與波灣國家關係。此外，若伊朗政權垮台，真主黨哈瑪斯等恐怖代理人網絡亦將崩潰。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」節目專訪表示，「我想將美國給予的財務支援、我們軍事合作中的財務部分，削減至零」。

尼坦雅胡指出，以色列每年獲得約38億美元的美國軍援。美國已同意在2018年至2028年間，提供以色列總計380億美元的軍事援助。

他補充說，然而，現在「絕對」是重設美以財務關係的適當時機。「我不想等待下一屆國會」，「我想現在就開始。」

以色列長期在美國國會享有兩黨共識的軍援支持，但自2023年10月加薩（Gaza）戰爭爆發以來，國會議員和民眾對以色列的支持已逐漸動搖。

根據皮尤研究中心（Pew）3月調查，60%美國成年人對以色列持負面看法，59%的人對尼坦雅胡在國際事務的作為幾乎或完全不信任。兩項數字均較1年前上升7個百分點。

尼坦雅胡表示，以色列在美國的支持下滑，「幾乎百分之百與社群媒體幾何級數式的成長高度相關」。

他說，幾個他未點名的國家「基本上操縱」社群媒體，此舉「嚴重傷害我們」，但尼坦雅胡並不相信審查制度。

自從美國與以色列2月28日對伊朗發動戰爭以來，尼坦雅胡的親密盟友美國總統川普，民意支持也有下滑。

這場戰爭導致汽油價格上漲，美國以年化基礎計算的通貨膨脹率，3月攀升至2023年5月以來的新高。

油價上漲的一個重要因素是伊朗掌控荷莫茲海峽（Hormuz Strait）航行。正常情況下，全球20%的石油均經由這條海峽通過。

尼坦雅胡表示，直到戰爭爆發後，以色列計畫人員才意識到伊朗關閉海峽的能力。「他們花了一段時間才理解這個風險有多大，但現在已經明白」。

在「60分鐘」訪談中，尼坦雅胡拒絕透露對伊朗的軍事計畫或時間表，但他談及如果伊朗領導層更替的潛在影響。

「如果這個政權確實弱化，甚至可能遭推翻，我認為這將是真主黨（Hezbollah）的終結、哈瑪斯（Hamas）的終結，也很可能是青年運動（Houthis）的終結，因為伊朗所建立的整個恐怖代理人網絡將會崩潰。」

當被問及有否可能推翻伊朗政權時，尼坦雅胡表示：「可能嗎？是的。保證嗎？沒有。」

以色列 真主黨 哈瑪斯

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