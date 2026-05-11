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美中太空競賽戰場擴至南美洲 中建天文望遠鏡遭施壓

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國要求阿根廷與智利兩國重新審查中國興建大型天文望遠鏡計畫。圖為中國在南非興建的陣列射電(電波)望遠鏡。(新華社)
美國要求阿根廷與智利兩國重新審查中國興建大型天文望遠鏡計畫。圖為中國在南非興建的陣列射電(電波)望遠鏡。(新華社)

美中太空競爭日趨激烈，南美洲安第斯山區的晴朗夜空也成為地緣政治角力的新戰場。美國官員近期以國家安全為由，施壓阿根廷與智利重新審查中國在當地興建天文望遠鏡的計畫，擔憂相關設施可能被用作追蹤美國衛星或與中國軍事衛星通訊的用途。

紐約時報報導，座落阿根廷聖胡安省(San Juan Province)塞斯科天文台(Cesco Observatory)由聖胡安國立大學(UNSJ)與中國國家天文台(NAOC)耗資3200萬美元合作興建，這座電波望遠鏡擁有直徑130呎的巨型碟形天線，竣工後是南美洲同類望遠鏡中規模最大的，可捕捉來自宇宙深處的無線電波，協助科學家繪製星系誕生地圖。然而，塞斯科天文台的天線對準著天空卻無法運作。

2023年，100輛卡車沿著狹窄山路將龐大的金屬零件運抵天文台，中國技術人員團隊駐紮在附近小鎮，但阿根廷與中國的合作協議去年夏季到期後，海關隨即在布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)港口扣押天線的關鍵零件，迄今已逾九個月。阿根廷政府的官方說法是協議續簽過程存在程序瑕疵，拒絕回應華府外交壓力是否影響相關決定。

美中競爭已延伸至南美洲天空，美國要求阿根廷與智利兩國重新審查中國興建大型天文望遠鏡計畫。圖為中國在上海興建的電波望遠鏡。(路透)
美中競爭已延伸至南美洲天空，美國要求阿根廷與智利兩國重新審查中國興建大型天文望遠鏡計畫。圖為中國在上海興建的電波望遠鏡。(路透)

美國對塞斯科天文台望遠鏡的憂慮，早在前總統拜登政府便已浮現。

2021年8月，當時的國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)與白宮拉丁美洲事務資深顧問岡薩雷斯(Juan Gonzalez)訪問布宜諾斯艾利斯期間，向當時的阿根廷總統費南德茲(Alberto Fernández)表達關切，包括電波望遠鏡、烏斯懷亞(Ushuaia)的一座港口，以及阿根廷內烏肯省(Neuquén)巴塔哥尼亞(Patagonia)沙漠中一座解放軍2015年斥資5000萬元興建並取得50年土地無償使用權的衛星控制站。

川普政府上台後，持續對阿根廷施壓。國務卿魯比歐(Marco Rubio)去年2月打電話給當時的阿根廷外交部長魏森(Gerardo Werthein)討論「太空合作」議題；美國能源部旗下的桑迪亞國家實驗室(Sandia National Lab)專家去年春季前往布宜諾斯艾利斯，向阿根廷官員說明中國望遠鏡的潛在風險。

美國貿易代表辦公室更在新簽的雙邊貿易協定中納入條款，要求阿根廷配合美國技術專家，確保其他國家在阿根廷運作的太空設施「完全用於民生」。

不只阿根廷，中國在智利阿塔卡馬沙漠(Atacama Desert)興建的天文台計畫，去年也在美國大使強力遊說下宣告中止。阿根廷天文學者安娜‧瑪麗亞‧帕切科(Ana Maria Pacheco)感嘆，「我們陷入政治黑洞。」

科學家原本期待與中國及其他國家共用望遠鏡，如今卻只能眼睜睜看著探索宇宙的計畫因地緣政治而擱淺。

川普 習近平 川習會 川習

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