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泰國前總理戴克辛假釋出獄 數百名支持者到場迎接

中央社／ 曼谷11日綜合外電報導

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）今天提前獲釋出獄。泰國矯正署先前表示，戴克辛年事已高，且剩餘刑期不到1年，符合提早出獄的條件

法新社駐曼谷記者報導，這名76歲的電信億萬富翁自去年9月起因貪腐案服刑1年。他獲釋後，將在4個月的假釋期間配戴電子監控裝置。

戴克辛在監獄外與家人相擁，監獄外聚集數百名身穿標誌性紅衫的支持者，部分人高喊「我們愛戴克辛」。

過去20年來，戴克辛所屬的政治集團一直是泰國親軍方與親皇室精英階層的主要對手，後者視戴克辛的民粹路線為傳統社會秩序的威脅。

他的為泰黨（Pheu Thai）及其前身，是21世紀泰國最成功的政黨，戴克辛家族曾經出了4位總理，並在廣大農村地區贏得普遍支持。

然而，為泰黨在今年2月的國會大選中遭遇史上最慘重的挫敗，淪為第3大黨，引發外界對戴克辛政治機器前景的質疑。

不過，隨後為泰黨加入保守派總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）的執政聯盟，為戴克辛的東山再起留下一線生機。

曼谷 泰國

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