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英法5月12日主辦荷莫茲海峽防長會議 目標重建航運信心

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

英國政府宣布，英國和法國12日將共同主辦多國國防部長會議，討論恢復荷莫茲海峽貿易流通的軍事計畫。

法新社報導，德黑蘭於上述宣布之前數小時曾警告倫敦和巴黎不要對該地區派遣軍艦。

英國國防部今天在聲明中指出：「國防大臣希利（John Healey）將與法國國防部長沃特蘭（CatherineVautrin）共同主持超過40國參與的首場多國任務國防部長會議。」

這場線上會議繼4月在倫敦舉行的為期兩天軍事規劃人員會議之後召開。當時詳細討論英法為首的多國任務如何在達成持久停火後保障這條關鍵水道的航運安全。

希利表示：「我們正將外交協議落實成為可行的軍事計畫，以重建經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運信心。」

在此同時，英國和法國已向中東派遣軍艦。法國出動核動力航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）前往該地區，英國昨天則表示將派遣驅逐艦龍號（HMSDragon）。

兩國表示，相關部署屬國際任務前的「預置作業」，以協助保護航運安全。

伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）稍早對英、法提出警告，稱軍艦「無論來自哪個國家」，都將「遭到果斷且立即的回應」。

加里巴巴迪表示：「只有伊朗伊斯蘭共和國能夠在這條海峽維護安全。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨後在肯亞首都奈洛比表示，法國「從未計劃」在荷莫茲海峽部署海軍，僅規劃一項「將與伊朗協調」的安全任務。

他在記者會中表示，自己反對來自任何一方的封鎖，也拒絕為確保船隻順利通過這條戰略水道的「任何過路費」。

英國國防部指出，部署龍號將增強商船信心，並在衝突結束後支援掃除水雷。

荷莫茲海峽 中東 倫敦

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