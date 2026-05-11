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非洲跨國演習失蹤2美軍 摩洛哥軍方：尋獲1遺體

中央社／ 摩洛哥拉巴特10日綜合外電報導

摩洛哥軍方今天表示，在摩洛哥南部參加國際軍事演習期間失蹤的兩名美軍士兵，其中一人的遺體已經尋獲。

法新社報導，美國軍方、摩洛哥及盟軍在德拉角訓練區（Cap Draa Training Area）展開大規模陸海空搜救行動，尋找2日失蹤的兩名軍人。

摩洛哥軍方發布聲明指出，昨天已經從海中尋獲一具遺體。

這兩名士兵於參加「非洲之獅2026」（African Lion2026）軍事演習期間在大西洋岸邊一處懸崖附近失蹤。

不願意具名的美國軍事官員今晚告訴法新社，這兩人可能墜海，研判是意外，排除恐怖主義事件的可能性。

摩洛哥軍方表示，這名美軍的遺體已經送往軍醫院，等待運回美國。搜救另一名士兵的行動仍在持續中。

美軍非洲司令部（US Africa Command）表示，搜救行動範圍涵蓋超過8000平方公里海域和沿岸地帶，動用超過10架飛機、摩洛哥洞穴潛水員和一台無人水下載具。

來自超過40國的近5000名軍人，以及多位安全和國防領域專家參與「非洲之獅2026」演習。

摩洛哥 非洲 演習

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