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領空遭烏克蘭無人機入侵 拉脫維亞國防部長辭職
在兩架烏克蘭無人機闖入領空並且擊中儲油設施後，拉脫維亞國防部長斯普魯茲於今天辭職。
法新社報導，斯普魯茲（Adris Spruds）是在總理希林娜（Evika Silina）要求下作出辭職決定。希林娜在社群平台X上表示，斯普魯茲已經「失去她和社會大眾的信任」。
希林娜指出，反無人機系統對7日的入侵事件反應不夠迅速。
她寫道：「本週發生的無人機事件清楚顯示國防領域的政治領導層未能兌現確保我國領空安全的承諾。」
希林娜強調，拉脫維亞國防支出在國內生產毛額（GDP）占比為北大西洋公約組織（NATO）成員國中最高之一。其國防支出約占GDP的5%。
兩架無人機7日從俄羅斯邊境進入拉脫維亞。據國家警察表示，當時發生的火警很快受到控制。
烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）表示，無人機飛入拉脫維亞是因「俄羅斯電子戰」所致。拉脫維亞和立陶宛呼籲北約加強空防能力。
希林娜表示，陸軍上校梅爾尼斯（Raivis Melnis）將接任國防部長一職。
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