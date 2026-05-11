川習會本周登場 貝森特、何立峰13日先磋商

美國總統川普預計十四日抵達中國大陸訪問，時隔八年多後再次舉行的中美領袖峰會，外界關注美方對北京的外交與貿易談判姿態是否因伊朗戰爭轉變。不過，川習會正式登場前，美方宣布制裁中國大陸企業，且縮減同行訪問的美企規模，這兩天又傳出間諜案，英國衛報形容，川普訪中行預計在互不信任的氣氛中展開，並從脆弱的立足點與北京展開談判。

大陸商務部昨日深夜發布新聞稿，宣布經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於五月十二日至十三日率團赴韓與美方舉行經貿磋商。商務部稱，雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。一般預料，是為隔天的川習會做最後準備。美國財長貝森特十日在社媒X寫道，在北京川習會前，他十三日將在首爾和何立峰會談。

美國國際貿易法院七日判決川普政府最新一輪全球性關稅措施違法，白宮試圖以關稅作為經濟戰工具，在川習會的貿易交鋒之前，先穩住局勢。於此同時，中國大陸在關稅戰和美伊戰爭下，四月出口額以美元計同比增長百分之十四點一，遠超市場預期。

此外，美國政府以協助伊朗作戰為由，點名制裁三家中企；另根據ＣＮＢＣ財經新聞網報導，川普並不樂見美國企業與中國政府熟絡，因此隨行的美企恐大幅縮水。原先提出約廿四位隨行領袖可能減半，兩名消息人士透露，波音與花旗集團的執行長會陪同川普出訪。

紐約時報九日報導，一名陳姓男子對美眾院「美國與中共戰略競爭特別委員會」的國會助理，利誘打探該委員會與美國對中政策資訊；中國駐美大使館發言人反駁指控，「完全沒有事實根據或證據」。即便如此，美中間諜案已悄悄升溫。

外界正關注美方在川習會中，外交與貿易談判姿態是否出現轉變。衛報十日報導指出，川普訪中行程預計在互不信任的氣氛中展開，而在世界最重要的雙邊關係中，川習會最重要的議題將是貿易、德黑蘭和台灣議題。

報導中引述美國智庫布魯金斯研究院副院長馬洛尼分析指出，伊朗戰事讓這次峰會氣氛不同以往。她說，川普才剛經歷近年來最慘重的戰略失敗，如今就要與美國頭號對手舉行峰會，「從美方觀點來看，這絕對將改變我們目前對自身優勢的看法」。

亞洲盟友關注美對台軍售態度

陸方視台灣議題為這次與美方交流的重點。先前已傳出一筆約一一○億美元的美國對台軍售案，在「川習會」前夕進度放緩。這也令美國的亞洲盟友關注華府是否將調整對台措辭與軍售態度，例如，北京可能敦促美國改變涉台官方言論，從「不支持」改為「反對」台獨。

美國前總統拜登任內的白宮國安會印太事務主任芮普胡伯也認為，美國對台「聲明政策」不太可能正式改變，但美國盟友最密切關注的，將是任何暗示川普承認習近平對台灣享有特權或利益的報導，即使川普只是隨意或即興做出這種讓步亦然，或者習近平是否確實說服川普延後或改變對台軍售。

針對川習會，本報自今天起分別針對美中經貿科技戰、軍武博弈、雙方可能分歧點，以及台灣議題，連續四天推出系列報導。