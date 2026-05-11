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10%關稅判違法 川普政府上訴

聯合報／ 編譯王曉伯／綜合報導　

美國國貿法庭七日裁定，總統川普二月祭出的百分之十全球關稅不符合美國法規。川普政府八日就對此一裁定提出上訴。他批評該裁定是「兩名激進左翼法官」造成。美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾八日在福斯財經新聞網受訪時樂觀評估，川普政府應該可「上訴成功」。

根據該裁定，川普二月援引一九七四年美國「貿易法」第一二二條徵收的百分之十全球關稅非法且使企業受損。

根據投資機構「凱投宏觀」資料數據，該裁定將美國進口商品的平均有效關稅稅率維持在百分之七點二。該機構北美首席經濟學家布朗在研究報告中指出，鑒於該裁定的範圍有限，且一二二條款關稅即將於七月底到期，所以此一裁定對美國關稅稅率並不會產生任何直接影響；這代表多數美企仍需為了大多數進口商品支付百分之十關稅。

安永聯合會計師事務所（ＥＹ）專家哈登直言，多數美企必須沿用此前的做法，「若我是企業老闆，實際上今天的情況與昨天相比並無任何變化」。

「福斯洛希爾」律師事務所律師李文森也提到，由於該裁定並未全面推翻川普援引一二二條款的全球關稅，預料可能有更多企業提起訴訟，以免再支付關稅，並尋求退稅；「企業可能根據它們支付的關稅來判斷，若追回稅款對它們較有利，那就可能站出來」。

哈登則建議進口商應追蹤它們因川普徵收全球關稅而支付的任何稅款，原因是最終可能拿回退稅，呼籲大家應做好最終申請退稅的準備。

川普 關稅 美國國貿法庭

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