染疫郵輪抵西班牙 乘客下船

爆發漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」，十日清晨抵西班牙加納利群島中最大的田尼利夫島，展開船上人員的下船作業。第一架載有從洪迪亞斯號撤離的西班牙籍乘客飛機，同日已飛往西班牙馬德里，並被送往一家軍醫院。

西班牙官員表示，目前船上乘客均未出現感染症狀，先接受檢測確認無症狀後，再分批搭小船上岸，接著轉乘隔離專用接駁車至機場，搭指定專機返回各自的國家。

西班牙總理桑傑士九日表示，讓洪迪亞斯號在加納利群島靠岸撤離人員，並為其提供安全港口，是西班牙的責任。他在社媒Ｘ寫道，這項撤離行動「對我們國民、歐洲和國際法既是道義上，也是法律上的責任」。

洪迪亞斯號約一五○人，十日清晨抵田尼利夫島。該郵輪累計六例確診，其中三人過世，即一對荷籍夫婦及一名德國籍女子，感染的漢他病毒皆為「安地斯病毒株」。

西班牙當局自當地時間上午七時半至八時半（台灣時間同日下午二時半至三時半）啟動下船作業，西班牙籍乘客首批下船，其他國籍乘客再陸續下船，期間所有乘客都配戴歐盟最高防護的ＦＦＰ２口罩。

確認無症狀後，乘客搭接駁車前往約十分鐘車程的田尼利夫當地機場，搭專機返回各自國家，包括美國、德國、法國、比利時、愛爾蘭與荷蘭，另有卅名船員留在船上，隨船赴荷蘭接受清消。

世衛組織（ＷＨＯ）流行病與大流行病管理主任范科霍芙指出，將船上所有人員都列為高風險接觸者；目前船上沒人出現任何症狀，但建議對所有下船人員進行四十二天的主動追蹤與後續觀察。

田尼利夫島民則自八日起持續走上街頭抗議該郵輪靠岸，並高喊「要觀光、不要病毒」口號。

世衛組織祕書長譚德塞親自協助協調和督導整艘郵輪的人員撤離行動。譚德塞九日喊話島民保持冷靜，強調來自廿三國近一五○名乘客已在海上漂流數周，並保證撤離作業對民眾造成的風險「很低」；「各位將不會遇到他們。你們的家人也不會」。