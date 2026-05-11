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俄積極籌備 川習會後傳普亭將緊接訪陸

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸國家主席習近平二○一三年上台後，迄今與俄羅斯總統普亭會面已超過四十次。圖為二○二五年九月二日，習近平在北京人民大會堂與前來參加紀念中國人民抗日戰爭勝利八十周年活動的普亭舉行會談。（新華社）
大陸國家主席習近平二○一三年上台後，迄今與俄羅斯總統普亭會面已超過四十次。圖為二○二五年九月二日，習近平在北京人民大會堂與前來參加紀念中國人民抗日戰爭勝利八十周年活動的普亭舉行會談。（新華社）

美國總統川普預計本周訪問中國大陸，據悉，俄羅斯總統普亭將緊接在川普之後訪問中國大陸。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）七日表示，俄方正積極籌備普亭對中國的訪問。普亭九日晚間在莫斯科舉行記者會時，也再度談及俄中關係，稱俄中協作是維護國際關係穩定的重要因素。

俄羅斯外長拉夫羅夫上個月中曾赴北京會見大陸國家主席習近平。拉夫羅夫在會後召開記者會透露，普亭將於今年上半年訪陸，並稱俄國可彌補大陸因中東戰事導致的能源缺口，且俄中準備好為美伊談判提供外部支持。

俄羅斯衛星通訊社報導，烏沙科夫七日被問及普亭將於何時訪陸時表示，俄方正在為這次訪問積極進行籌備工作，且是「認真地進行籌備」。他並指出，俄方每天都在與中方夥伴進行聯繫。

據俄媒Vedomosti先前披露的初步規畫，普亭可能於五月十八日當周抵達中國大陸，這與白宮宣布川普訪華的時間（五月十四日至十五日）間隔不到一周。

據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭九日晚間在莫斯科舉行新聞發布會。談及俄中關係時，普亭表示，在裁軍和防止核擴散領域的國際條約幾乎已蕩然無存的情況下，俄中協作成為防止核擴散和維持穩定的重要因素。

普亭稱，中國是俄羅斯最大的經貿夥伴，雙邊貿易額超過一四○○億美元，且這一數字仍在增長，合作結構也持續多元化，包括透過高科技領域推進。普亭並稱，俄羅斯與中國在油氣領域達成高度一致，準備在油氣領域合作中邁出「非常重大的一步」。

在記者會中，普亭還稱習近平為「我的朋友」。他表示，「我想感謝中國領導層，因為我的朋友習近平先生支持俄中合作朝高科技領域的多元化發展。」

另，今年正值俄中建立戰略夥伴關係卅周年，也是「俄中睦鄰友好合作條約」簽署廿五周年。俄羅斯國際事務委員會與中國社會科學院將於六月一日至二日在莫斯科共同舉行第十一屆「俄羅斯與中國：合作邁向新時代」國際會議。

該會議聚焦俄中對話的傳統維度，並召開特別商務會議，討論農業、俄中地區間合作等各領域務實合作。會議期間，俄羅斯國際事務委員會與中國社會科學院還將舉辦合作史上首次以「全球秩序中的俄羅斯與中國：新一代夥伴關係」為主題的專題研討會，並以莫斯科—北京遠程視訊形式舉行。

俄羅斯衛星通訊社指出，近年外國領導人訪問中國大陸頻率增加。據統計，過去五年有上百位外國元首及政府首腦在中國進行聚焦雙邊合作的正式訪問，且訪華頻率逐年遞增，「充分印證了中國日益上升的全球影響力」。

普亭 中東 俄羅斯

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