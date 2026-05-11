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WHO：漢他病毒公衛風險低

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

爆發漢他病毒的郵輪「洪迪亞斯號」，10日抵達西班牙加納利群島，開始撤離船上旅客。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指出，漢他病毒感染並非「另一場新冠肺炎」，目前公眾衛生風險「仍相當低」。

譚德塞在X平台發文表示，目前漢他病毒的公衛風險仍低，船上也沒有出現症狀的旅客。西班牙政府籌備了詳盡計畫，船上乘客會在遠離居住區的工業港上岸，在完全封鎖的通道，以密閉運輸工具直接送回母國。

WHO在5月2日首次接獲通報，船上旅客出現嚴重呼吸道病情。5月8日為止，共有八人染病，其中三人死亡。衛生官員說，病毒為安地斯病毒株，已知的人傳人效力有限。

儘管如此，WHO仍建議，洪迪亞斯號上所有人員一律視為「高風險接觸者」，須隔離42天。首起案例可能在登船前染病，後續感染可能在船上發生。

洪迪亞斯號約有150人，10日抵達加納利群島的田尼利夫島（Tenerife），一旦確認無症狀後，乘客將搭乘隔離專用接駁車，前往約十分鐘車程外的田尼利夫主要機場，再搭專機返國。另有30名船員將留在船上，隨船前往荷蘭接受清消。

譚德塞 WHO 西班牙

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編譯盧思綸／綜合報導

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