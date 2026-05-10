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何立峰12日將率團赴韓 與美方舉行新一輪中美經貿磋商

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川習會登場前…陸商務部宣布：何立峰12至13日赴韓 與美貿易會談

中央社／ 台北10日電
「川習會」即將登場之際，中國商務部今晚宣布，經中美雙方商定，中國國務院副總理何立峰將於12至13日率團前往韓國，與美方舉行經貿磋商。美聯社
「川習會」即將登場之際，中國商務部今晚宣布，經中美雙方商定，中國國務院副總理何立峰將於12至13日率團前往韓國，與美方舉行經貿磋商。美聯社

川習會」即將登場之際，中國商務部今晚宣布，經中美雙方商定，中國國務院副總理何立峰將於12至13日率團前往韓國，與美方舉行經貿磋商，就「彼此關心的經貿問題」展開磋商。

央視新聞報導，中國商務部今晚是以不具名新聞發言人答記者問的名義，作上述宣布。

中國商務部並強調，這次經貿磋商中，雙方將以「兩國元首釜山會晤」及「歷次通話重要共識」為引領，就「彼此關心的經貿問題」展開磋商。

「川習會」可望於5月14至15日在中國北京舉行，貿易問題預料仍是美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平屆時會談的焦點之一。

川習會 國務院 何立峰

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