漢他病毒疫情郵輪乘客分批撤離 將搭專機返國

爆發漢他病毒疫情的郵輪「洪迪亞斯號」正在西班牙加納利群島的田尼利夫島近海錨泊，西班牙當局擬安排船上人員分批搭乘小艇上岸，他們搭專機返國後再進行隔離檢疫。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）昨天表示，荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」目前沒有人出現症狀。他親赴加納利群島（CanaryIslands）督導現場撤離行動。

漢他病毒（Hantavirus）常透過受感染囓齒動物傳播。目前唯一已知可透過人與人傳播的漢他病毒為安地斯病毒株（Andes virus），且已在船上6名確診患者體內檢出，引發國際關注。

世衛組織表示，截至5月8日一共接獲8起通報病例，其中3例病逝。

譚德塞表示，從「洪迪亞斯號」撤離的乘客將在「遠離住宅區的格拉納迪亞（Granadilla）工業港下船，隨後搭乘有警衛陪同的密封車輛，在全程封鎖的通道中行進」，載他們抵達就近機場搭機返國。

譚德塞在聲明中向田尼利夫島（Tenerife Island）居民保證：「你們和家人不會接觸到他們。」

據報導，現已安排多架包機或航班協助撤離郵輪乘客，目的地包含美國、英國、德國、比利時、愛爾蘭、荷蘭與法國。

這批乘客包含17名美國人，美國疾病管制暨預防中心（CDC）預計派人赴加納利群島與他們會和，協助轉運至內布拉斯加州（Nebraska）的奧瑪哈（Omaha）特別隔離設施。

西班牙當局表示，「洪迪亞斯號」錨泊田尼利夫島近海時，衛生部門已派人登船為所有乘客和船員進行健康檢查。之後將以5人一組搭乘小艇送上岸，乘客須戴上口罩，且不得攜帶隨身行李。乘客上岸後將搭乘巴士前往就近的田尼利夫南機場（Tenerife SouthAirport），搭乘專機返國。

據報導，部分船員將留在船上，「洪迪亞斯號」會繼續開往荷蘭。

法國衛生部表示，今天將協助5名法籍乘客撤離。他們返國後將先在醫院隔離整整72小時，完成評估後再安排返家，接著接受45天隔離和適當的監測。

法國境內迄未發現確診案例，但衛生當局指出，4月25日往返聖赫勒拿島（St. Helena）與約翰尼斯堡（Johannesburg）的一個航班中，有8名法國公民曾與一名確診者密切接觸。其中一人出現輕微症狀，不過截至8日的初步檢測結果為陰性。