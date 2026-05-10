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日本修訂安保3文書 中國是否列「威脅」成焦點

中央社／ 東京10日專電

日本政府預計今年內修訂安全保障相關3文書，如何描述中國軍事動向與區域情勢，預料是討論焦點。隨著日中關係因日本首相高市早苗「台灣有事」國會答詢持續緊張，日本執政陣營內部對於是否在文件中直接使用「威脅」字眼，也出現分歧。

時事通信社報導，前次於2022年修訂安保文書時，自由民主黨曾主張將中國的軍事動向定位為「安保上的重大威脅」。不過，當時的執政夥伴公明黨認為措辭過於刺激，恐煽動對立而表示反對。最終，在「國家安全保障戰略」提到與中國直接相關的部分，改為「嚴重關切」以及「前所未有且最大的戰略挑戰」等詞彙。

當時，中國因不滿時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，在台灣周邊發射彈道飛彈，甚至有飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），使得區域緊張情勢升高。因此，日本在3文書之一的「國家防衛戰略」中提及飛彈發射事件，指出「地區居民受到威脅」，以間接方式納入對中國的威脅認知。

另一方面，對於北韓，日本政府不論是在「國家安全保障戰略」或「國家防衛戰略」中，都直接明確記載為「重大且迫切的威脅」。

近年來，中國軍備擴張與海洋活動持續增加。去年，中國2艘航空母艦首度同時在連結小笠原群島與關島的太平洋「第二島鏈」附近活動；此外，中國與俄羅斯轟炸機、戰鬥機的聯合飛行也日益頻繁。

自民黨安全保障調查會目前正在討論的兩大議題包括，美軍的軍事優勢下降，以及中俄戰略合作深化。一名自民黨相關人士表示，「局勢比以前更加惡化，不可能還沿用同樣說法。」

不過，日本政府內部也有慎重聲音。曾任外相的相關人士指出，若直接將中國寫成「威脅」，只會招致北京強烈反彈，應透過更有技巧的措辭處理。

事實上，日本政府目前官方立場仍是與中國建立「戰略互惠關係」，並追求「建設性且穩定的關係」。高市早苗也持續呼籲「保持雙方對話開放」。

另一方面，高市早苗也根據與日本維新會的聯合執政合作架構，持續推動較保守的安保政策，包括日前修訂「防衛裝備移轉三原則」與相關運用指南，使武器出口原則上成為可能。中國對此表達「重大關切」，雙邊摩擦隨之升高。

目前，自民黨與維新會正分別整理安保3文書修訂重點，預計6月上旬前向政府提出建議。政府人士坦言，「寫明『威脅』未必有任何好處」，並指出「如果維新會主張強硬路線，如何取得平衡將成為修訂工作的焦點。」

高市早苗 日本 國會

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