俄烏雖停火 烏克蘭仍通報3人命喪俄羅斯攻擊

烏克蘭官員今天表示，儘管俄烏在美國斡旋下同意停火，過去24小時內，俄羅斯的攻擊仍造成至少3人死亡，戰場上也發生將近150起衝突。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）8日表示，俄烏同意自5月9日至11日實施為期3天的停火。值此之際，推動俄烏結束逾4年戰爭的和平行動仍停滯不前。

根據地方首長及警方今天分別發布的消息，在札波羅熱州（Zaporizhzhia）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）與赫松州（Kherson）分別有一人命喪俄軍的無人機攻擊。

烏克蘭空軍通報，俄羅斯連夜朝烏克蘭出動27架長程無人機，數量較平常少，全數被防空系統擊落。

烏克蘭總參謀部在每日上午的報告指出，過去24小時，前線共發生147起衝突。

烏克蘭官員尚未公開評論俄方違反美國斡旋的停火，而這份協議原本也包含雙方將各交換1000名戰俘。

俄國國防部今天則表示，烏克蘭違反了停火協議，對俄軍發動無人機與砲擊，俄方擊落烏方57架無人機。