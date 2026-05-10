馬來西亞513事件57週年 民間團體籲解密還原真相

馬來西亞513種族衝突事件屆滿57週年，多個民間團體在雙溪毛糯513墓園舉行公祭儀式，呼籲政府解密相關檔案、還原歷史真相，避免社會再陷入種族與宗教對立。

包括隆雪歷史與文化資產之友協會、隆雪華堂民權委員會、林連玉基金文化遺產保存委員會、馬大新青年、同心公民協會及吉隆坡永春會館等團體，從昨天起舉辦「513事件57週年系列紀念活動」。除公祭追思外，主辦單位今天也舉辦「從回望到理解：513事件的跨世代對話」座談會。

1969年5月13日，吉隆坡爆發馬來人與華人之間的嚴重種族衝突，造成多人死傷，被視為馬來西亞史上最黑暗事件之一。相關檔案迄今未完全公開，「513事件」長期以來仍是大馬社會高度敏感議題。

隆雪歷史與文化資產之友協會主席陳亞才（TangAh Chai）表示，「513事件」不僅是一段血腥而慘痛的歷史，更是一道迄今未完全癒合的社會傷口，許多生命在悲劇中消逝，許多家庭至今仍承受無聲傷痛。

他指出，「513事件」並非華裔、馬來人或任何單一群體的問題，而是全體馬來西亞人的共同歷史，也是全民必須共同面對的責任。

陳亞才認為，政府應全面解密「513事件」相關檔案，成立「真相與和解委員會」，參考南非經驗，讓倖存者、家屬與歷史檔案彼此對話，還原歷史全貌。

他也呼籲廢除帶有歧視性政策，停止以單一族群至上的意識形態作為威嚇性的政治敘事，並以「差異中的團結」重塑國家認同，讓多元文化成為理解、和解與共榮的橋梁。

州議員蔡偉杰（Chua Wei Kiat）表示，國家應逐步推動相關資料公開與解密，回歸歷史事實，讓社會擁有更多理解真相的空間。只有建立在真相、透明與理解基礎上的社會，才可能真正走向和解與進步。

與會學者達祖丁（Tajuddin）則呼籲社會拒絕以族群與宗教為基礎的分化言論，若漠視國家整體利益與多元社會現實，恐將導致社會分裂。

以「513事件」為背景的電影「五月雪」導演張吉安也在現場吟誦追悼詩，悼念事件中的罹難者。他今天接受中央社記者訪問表示，拍攝「五月雪」不只是回望歷史，更希望透過電影讓社會記住歷史，提醒下一代珍惜得來不易的和平。

張吉安指出，「五月雪」雖遭刪減27刀才得以上映，但至少跨出第一步，讓以「513事件」為題材的電影首次登上大銀幕，也重新引發社會對「513事件」與亂葬崗歷史的討論；他認為，電影是促進社會反思與轉型的重要媒介。

公祭現場也有各宗教代表參與，與會者低頭默哀，並向墓碑獻花致意，氣氛莊嚴肅穆。