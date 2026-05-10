快訊

中職／感人！悍將克服4度落後 高國麟敲再見安終結龍隊

母親節糾紛！台中漢神洲際出現夫打妻...客人目擊連忙制止 警送法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

馬來西亞513事件57週年 民間團體籲解密還原真相

中央社／ 吉隆坡10日專電

馬來西亞513種族衝突事件屆滿57週年，多個民間團體在雙溪毛糯513墓園舉行公祭儀式，呼籲政府解密相關檔案、還原歷史真相，避免社會再陷入種族與宗教對立。

包括隆雪歷史與文化資產之友協會、隆雪華堂民權委員會、林連玉基金文化遺產保存委員會、馬大新青年、同心公民協會及吉隆坡永春會館等團體，從昨天起舉辦「513事件57週年系列紀念活動」。除公祭追思外，主辦單位今天也舉辦「從回望到理解：513事件的跨世代對話」座談會。

1969年5月13日，吉隆坡爆發馬來人與華人之間的嚴重種族衝突，造成多人死傷，被視為馬來西亞史上最黑暗事件之一。相關檔案迄今未完全公開，「513事件」長期以來仍是大馬社會高度敏感議題。

隆雪歷史與文化資產之友協會主席陳亞才（TangAh Chai）表示，「513事件」不僅是一段血腥而慘痛的歷史，更是一道迄今未完全癒合的社會傷口，許多生命在悲劇中消逝，許多家庭至今仍承受無聲傷痛。

他指出，「513事件」並非華裔、馬來人或任何單一群體的問題，而是全體馬來西亞人的共同歷史，也是全民必須共同面對的責任。

陳亞才認為，政府應全面解密「513事件」相關檔案，成立「真相與和解委員會」，參考南非經驗，讓倖存者、家屬與歷史檔案彼此對話，還原歷史全貌。

他也呼籲廢除帶有歧視性政策，停止以單一族群至上的意識形態作為威嚇性的政治敘事，並以「差異中的團結」重塑國家認同，讓多元文化成為理解、和解與共榮的橋梁。

州議員蔡偉杰（Chua Wei Kiat）表示，國家應逐步推動相關資料公開與解密，回歸歷史事實，讓社會擁有更多理解真相的空間。只有建立在真相、透明與理解基礎上的社會，才可能真正走向和解與進步。

與會學者達祖丁（Tajuddin）則呼籲社會拒絕以族群與宗教為基礎的分化言論，若漠視國家整體利益與多元社會現實，恐將導致社會分裂。

以「513事件」為背景的電影「五月雪」導演張吉安也在現場吟誦追悼詩，悼念事件中的罹難者。他今天接受中央社記者訪問表示，拍攝「五月雪」不只是回望歷史，更希望透過電影讓社會記住歷史，提醒下一代珍惜得來不易的和平。

張吉安指出，「五月雪」雖遭刪減27刀才得以上映，但至少跨出第一步，讓以「513事件」為題材的電影首次登上大銀幕，也重新引發社會對「513事件」與亂葬崗歷史的討論；他認為，電影是促進社會反思與轉型的重要媒介。

公祭現場也有各宗教代表參與，與會者低頭默哀，並向墓碑獻花致意，氣氛莊嚴肅穆。

吉隆坡 華裔 馬來西亞

延伸閱讀

「大濛」德國首映爆滿　台灣民主回聲賺人熱淚

羅興亞種族滅絕的審判日：國際法院將針對緬甸宣判，亞洲國家的反應與盤算？

總統直選30週年系列活動9日登場　總統府邀全民參與

一場火警燒出隱形弱勢困境：從斗六90萬救助金，透視台灣社會安全網的接力與缺口

相關新聞

川習會本周四登場 彭博推演5議題情境與投資指南

美國總統川普本周將造訪中國大陸，14日與中國大陸國家主席習近平會面，彭博資訊盤點分析師針對貿易關稅、中東衝突、科技管制、稀土、及購買農產品等五大議題的看法，進行情境推演，並推估可能的市場反應。

至少3人送醫！日本JR電車乘客遭不明噴霧攻擊 出現喉嚨刺痛症狀

日本JR東海道線10日發生乘客遭不明氣體噴灑的事件。

漢他病毒郵輪首批旅客和船員下船 「這國家」公民首先被帶走

爆發漢他病毒疫情的郵輪「洪迪亞斯號」10日清晨抵達西班牙加納利群島的田尼利夫島（Tenerife）。洪迪亞斯號（MV Hondius）上約有150人，目前累計6例確診，其中3人死亡，另有2例疑似病例。英國天空新聞報導，目前首批旅客和船員已經下船。

巴基斯坦邊境警方哨站自殺炸彈襲擊 至少14名員警死亡、3警受傷

美國NBC新聞報導，巴基斯坦當局10日稍早表示，巴國西北部邊境警方哨站發生自殺炸彈攻擊，已知至少14名員警身亡、3名員警受傷。一個自稱是「巴基斯坦神學士」（Tehreek-e-Taliban Pakistan）分裂組織的團體坦承犯案。

漢他病毒郵輪抵達西班牙！乘客最快這時間下船 譚德塞給1保證

路透報導，爆發漢他病毒疫情的郵輪「洪迪亞斯號」10日清晨抵達西班牙加納利群島，準備展開乘客離船作業。西班牙官員表示，目前船上乘客均未出現感染症狀，將先接受檢測，確認無症狀後分批搭小船上岸，再轉乘隔離專用接駁車前往機場，搭專機返國。

川普UFO解密文件扯出案外案！俄軍秘密行動疑曝光 遭美酸「真搞笑」

美國總統川普公開UFO檔案，連帶揭露一場鮮為人知的外交角力。根據解密的美國駐莫斯科大使館電報，喬治亞指控俄羅斯軍機在2001年10月28日至29日間侵犯其領空，並轟炸科多里峽谷 。俄國以UFO為藉口搪塞軍事行動指控，讓美方感到無言以對 ，直言要不是事關侵犯領空，「把飛機說成UFO其實很搞笑」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。