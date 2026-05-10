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匈牙利新總理馬格雅就職 準衛生部長熱舞慶祝爆紅

中央社／ 布達佩斯9日綜合外電報導

匈牙利新總理馬格雅今天宣誓就職，預計出任其政府衛生部長的國會議員赫格杜斯在慶祝活動上再次展現精湛舞技，成為眾所矚目焦點，讓現場歡呼與尖叫聲連連。

新德里電視台（NDTV）報導，45歲的馬格雅（Peter Magyar）今天宣誓就任匈牙利總理後，新科國會議員暨骨科醫師赫格杜斯（Zsolt Hegedus）在國會大樓的台階上大秀舞步，搶盡鋒頭。

隨著馬格雅就職，匈牙利前總理奧班（ViktorOrban）長達16年執政也正式宣告結束。馬格雅的「尊重與自由黨」（Tisza）在4月12日國會大選獲得壓倒性勝利，拿下199席中的141席。

馬格雅就職後在社群平台X發文強調：「我不會統治匈牙利，而是服務這個國家。」他並承諾這次不只是更替政府，更要改革體制，為匈牙利歷史開啟新篇章。

馬格雅表達政治願景的同時，赫格杜斯則在社群媒體引發熱議。他先前已因在「尊重與自由黨」勝選後熱情跳舞而爆紅，這次又在國會大樓台階上重現高超舞姿，讓現場氣氛更加熱烈。

在網路蔚為流傳的影片中，赫格杜斯在數以萬計「尊重與自由黨」支持者面前隨著音樂舞動，馬格雅與其他國會議員也在一旁跟著鼓掌拍手。

赫格杜斯預計在馬格雅新政府中擔任衛生部長。他4月在勝選之夜熱舞的影片已吸引數百萬觀看次數，不過，他今天在柯蘇特廣場（Kossuth Square）揮舞匈牙利國旗與歐盟旗幟的人群前進行「安可演出」，再次引發話題。

新德里 匈牙利 國會

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