荷莫茲貨輪起火案 韓外交部：不明飛行體擊中船尾

一艘韓籍貨輪日前在荷莫茲海峽爆炸起火，韓國政府調查團完成現場調查，韓國外交部今天表示，詳細調查結果待確認，不過是因當時有不明飛行體擊中船尾，目前尚未確認細節。

由韓國現代商船公司（HMM）經營的貨輪NAMU號，在韓國時間4日晚間於荷莫茲海峽爆炸起火，所幸無人傷亡。由韓國海洋水產部3名調查官及消防廳4名鑑識專家組成的調查團，8日在杜拜港對NAMU號展開火災原因調查。

韓國外交部今天晚間表示，根據調查結果確認，4日有不明飛行體擊中NAMU號船尾，不過目前情況難以確認此不明飛行體的確切機型及實際尺寸等細節，「將進一步分析現場回收的殘骸等物證。」

此次調查重點在於釐清火災究竟是源於包括伊朗攻擊在內的外部因素，還是船舶缺陷等內部因素所致，韓國政府至今仍維持審慎立場。