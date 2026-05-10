川習會萬眾矚目！學者分析2國盤算：美盼解決貿易、伊朗問題 陸盼美改對台論述

全世界都在關心本周四（14日）美國總統川普與中國國家主席習近平會面的話題。學者何志勇受訪時指出，貿易失衡與半導體會是主要議題；學者曾偉峯受訪時則表示，美國比較急著解決伊朗與烏克蘭議題；學者郭育仁另說，中方也可能會要求美方改變台海論述。

川習會將於14日登場，川普將旋風式訪問北京36小時，並與習近平會面。外界預期此次會面可能會討論關稅、對美採購、伊朗戰士、科技與稀土，以及台灣議題。包含此次川習會，兩人今年預計會見面4次，包括習近平回訪美國、年底在中國舉行APEC與在美國舉行的G20會議，各界都相當好奇此次川習會將有怎樣的成果？

要求中國大量採購

對此，中山亞太所教授郭育仁受訪時則說，川普只會在北京待36小時，前面幕僚作業又有限，顯示美方對於此次川習會的期待並不高，認為中國不會想要在美中失衡貿易比例上進行結構性改革，因此退而求其次，要求中國進行大量採購，中國應該會答應，但將採分階段購買。

清大兼任助理教授何志勇受訪時表示，川普這次去中國帶了許多大公司的老闆前往，是準備要跟中國做生意的。政大國關中心副研究員曾偉峯受訪時指出，川普帶了很多企業家前往，應會討論出口管制議題。

美中脫鉤 管控伊朗衝突

針對伊朗議題，郭育仁表示，中國對伊朗進行援助，還購買伊朗原油（進口比例約19%），因此美方一定會談伊朗問題；對中國來說，美軍反封鎖荷姆茲海峽也會對中國經濟發展造成損害，對中國來說也有談的必要。但何志勇認為，伊朗是上合組織國家，屬於反美的南方集團，且美國警告很多次中國不要援助伊朗，但中國並沒有理會，因此伊朗問題不見得能獲得解決。

曾偉峯分析，此次川習會美國比較急著解決伊朗與烏克蘭議題，去年底美國在安全與國防戰略報告上，都降低對於中國威脅敘事的強調，因此雙方可能也會在此次會面中討論如何控管衝突，例如軍事對話或定期高層訪問。他指出，川普從上任開始的全面壓迫中國，到現在底線放在第一島鏈，有戰略後撤的味道。

不正面回應台灣議題？

至於台灣議題，郭育仁說，美方沒有迫切需求要談，但中國希望美方減緩對台軍售、澄清國務院去年發表的「台灣地位未定論」，還有討論總統賴清德下半年出訪可能過境美國的規格，以及說服川普反對台獨，甚至支持統一，但他認為，中國在經貿與伊朗議題沒有絕對施壓美國的門檻，美方不會對台灣議題有正面回應。

曾偉峯也認為，中美不會有第四公報或是台海議題大交易，畢竟戰略格局沒有一方特別要讓步，川普也很聰明，知道美國的優勢在哪，中國則希望美國能調整對台軍售，還有台灣問題的論述，可觀察是否有反對台獨、和平解決、兩岸共同政治基礎等詞句。

台灣太依賴晶片

「高階晶片與半導體美國不會放手！」何志勇指出，台灣目前雖有台積電，但近年來在安全與經濟高度靠攏美國，減少對中國依賴，可一旦美國與中國開始交好，台灣該如何處理兩岸關係？若美國對台表述真的從「不支持」變成「反對」台獨，台灣的外交空間恐怕只會更小。

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