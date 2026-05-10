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德國傳重啟美國戰斧飛彈軍購案 盼川普政府放行

中央社／ 柏林10日綜合外電報導

英國「金融時報」今天引述知情人士報導，德國正重啟向美國採購戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈的計畫。

「金融時報」（Financial Times）指出，德國希望說服美國總統川普政府，同意出售戰斧巡弋飛彈及其泰風（Typhon）陸基飛彈發射系統。

據報導，德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）正規劃訪問華府，重啟德國政府採購長程武器系統的提案。

德國政府去年7月首度提交這項採購案，但美方迄今尚未作出回應。白宮、美國戰爭部及德國國防部未立即回應路透社的置評要求。

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