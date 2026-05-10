德國傳重啟美國戰斧飛彈軍購案 盼川普政府放行

美國總統川普公開UFO檔案，連帶揭露一場鮮為人知的外交角力。根據解密的美國駐莫斯科大使館電報，喬治亞指控俄羅斯軍機在2001年10月28日至29日間侵犯其領空，並轟炸科多里峽谷 。俄國以UFO為藉口搪塞軍事行動指控，讓美方感到無言以對 ，直言要不是事關侵犯領空，「把飛機說成UFO其實很搞笑」。

2026-05-10 13:28