巴基斯坦邊境警方哨站自殺炸彈襲擊 至少14名員警死亡、3警受傷

美國NBC新聞報導，巴基斯坦當局10日稍早表示，巴國西北部邊境警方哨站發生自殺炸彈攻擊，已知至少14名員警身亡、3名員警受傷。一個自稱是「巴基斯坦神學士」（Tehreek-e-Taliban Pakistan）分裂組織的團體坦承犯案。

資深警官汗（Sajjad Khan）表示，一名自殺炸彈客和多名槍手在巴國與阿富汗接壤的開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）西南部班努（Bannu）地區的警方哨站附近引爆一輛裝滿炸藥的車。這起襲擊引發激烈槍戰，一些員警在交火中喪生，另有一些員警在爆炸造成的建築物倒塌中喪生。

資深警官汗說，搜救人員進行數小時的搜索行動，使用重型機具從廢墟中挖出罹難者遺體，並補充說有3名員警在這場襲擊中受傷。

巴國安全部隊也已展開行動，追捕凶嫌。

一個新成立武裝組織「巴基斯坦聖戰者組織」（Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan）在一份發給記者的聲明中，宣稱為這起襲擊負責。儘管該組織自稱是由巴基斯坦神學士分裂派系組成，但巴國當局指控該組織是巴基斯坦神學士的掩護組織。

巴國近年來武裝暴力活動激增，大部分被歸咎是巴基斯坦神學士所為。這個組織是另一個獨立組織，但是是阿富汗神學士組織的盟友，阿富汗神學士組織2021年重新執掌阿富汗。

巴國經常指控阿富汗神學士政府提供巴基斯坦神學士組織庇護，但阿富汗否認這個說法。兩國間的緊張局勢持續，雙方自2月下旬以來爆發衝突，導致約數百人身亡。雙方官員4月上旬在中國大陸的斡旋下進行和平談判。然而，即使進行了談判，雙方仍發生零星跨境衝突，不過強度比先前低。