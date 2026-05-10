北港媽祖東渡日本 李逸洋：盼深化台日文化交流

北港朝天宮媽祖今天抵達日本東京，展開「天上聖母．日本東渡首航」海外宗教文化交流行程，約170名信眾隨行赴日，為朝天宮首次大規模海外宗教交流活動。

駐日代表李逸洋、台灣觀光協會東京事務所所長王紹旬、東京媽祖廟董事長詹德薰及數十名僑胞赴成田機場迎接聖駕。

李逸洋致詞表示，日本是此次海外行程首站，具有特別意義。媽祖信仰在台灣社會具有重要地位，不僅是宗教信仰，更象徵安定力量與互相關懷的文化精神，長年深植民間社會。他指出，此行除宗教交流外，也希望讓台灣信仰文化以更生活化方式走進日本社會，進一步促進台日民間理解與交流。

李逸洋表示，接下來媽祖將前往茨城牛久大佛、群馬佛光山法水寺及東京媽祖廟等地駐駕交流，盼透過民間互動累積更深厚的台日交流成果。

陪同參與首航行程的民眾黨立委蔡春綢表示，她在立法院持續推動媽祖文化國際化，希望透過文化外交讓世界看見台灣，「文化外交雙引擎，一是故宮文化，另一就是媽祖文化」。

蔡春綢表示，希望媽祖文化能與國際接軌，傳遞和平精神，也盼藉由此次活動促進雙向交流，吸引更多日本民眾前往台灣，親身體驗媽祖文化與台灣宗教特色。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀則介紹，新營太子宮太子爺此次也隨行赴日。他表示，太子爺是北港朝天宮媽祖的「先鋒官」，依照民間信仰習俗，媽祖出門時，太子爺需先行迎接，因此特別安排同行，希望讓日本民眾更了解台灣宗教文化內涵。

蔡咏鍀說，此次不只是宗教文化交流，也期待藉此帶動雙向觀光與經濟交流，增進彼此理解。他並提到，前一天適逢媽祖聖誕、今天又是母親節，因此特別祝福天下母親「母親節快樂」。

東京媽祖廟董事長詹德薰表示，東京媽祖廟與媽祖信仰淵源深厚，早在40年前便開始在日本推廣媽祖文化，東京媽祖廟落成至今已有13年。他形容，此次北港朝天宮媽祖赴日，就像是「媽媽回來看自己的孩子」，對旅日台灣人而言意義重大。

詹德薰也邀請民眾於活動期間前往東京媽祖廟參拜，並感謝北港朝天宮與約170名鄉親遠道而來，希望透過此次交流延續情誼與緣分。