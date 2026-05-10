漢他病毒郵輪首批旅客和船員下船 「這國家」公民首先被帶走

爆發漢他病毒疫情的郵輪「洪迪亞斯號」10日清晨抵達西班牙加納利群島的田尼利夫島（Tenerife）。洪迪亞斯號（MV Hondius）上約有150人，目前累計6例確診，其中3人死亡，另有2例疑似病例。英國天空新聞報導，目前首批旅客和船員已經下船。

這艘船10日清晨抵達西班牙加納利群島的田尼利夫島，結束自4月1日起從阿根廷南部出發的旅程。

天空新聞指出，船上的人正按照國籍分組下船，西班牙公民率先被帶走。