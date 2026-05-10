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巴基斯坦警察哨所遇襲釀14死 武裝組織宣稱犯案
巴基斯坦警方今天表示，西北部巴努地區一處警察哨所遭汽車炸彈攻擊，武裝分子隨後闖入開火，並伏擊趕赴支援的員警，造成至少14名警察身亡；目前已有一個武裝組織宣稱犯案。
路透社報導，警察哨所昨天遇襲後的影像顯示，現場建築幾乎全毀，殘磚破瓦、焦黑殘骸與變形車輛散落四周。
警官沙嘉德汗（Sajjad Khan）透過聲明指出，已從倒塌哨所中尋獲14名警員遺體，另有3名人員生還，已緊急送醫治療。
一位不願具名的警官透露，武裝分子先駕駛載滿炸藥的車輛衝撞哨所，接著闖入哨所，朝仍在現場的警員開火。
他說：「其他執法人員趕赴支援，但遭恐怖分子伏擊，導致部分人員傷亡。」
警方消息人士表示，這些武裝分子也在襲擊中動用無人機。
救援單位與醫院的救護車均趕赴現場，根據官員的說法，巴努（Bannu）地區的公立醫院已進入緊急狀態。
名為「聖戰士聯合陣線」（Ittehad-ul-Mujahideen）的武裝組織已宣稱犯案。
這類武裝攻擊可能再度引發巴基斯坦與阿富汗的邊境衝突。這兩國今年2月曾爆發雙方多年來最激烈戰事，巴基斯坦當時對阿富汗境內發動空襲，聲稱目標是武裝分子據點。
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