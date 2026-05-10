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韓貨輪荷莫茲起火案調查結束 青瓦台：原因待評估

中央社／ 首爾10日專電

日前一艘韓籍貨輪在荷莫茲海峽爆炸起火，韓國青瓦台今天表示，目前政府調查團的調查工作已結束，正由相關機關檢討與評估，等評估完成之後，再針對起火原因對外說明。

由韓國現代商船公司（HMM）經營的貨輪NAMU號，在韓國時間4日晚間於荷莫茲海峽爆炸起火，所幸無人傷亡。

根據韓聯社報導，青瓦台相關人士今天表示，「已收到第一次現場調查結果，目前正由相關機關檢討與評估。」他指出，NAMU號火災的原因，將待相關機關完成對現場調查結果的檢討與評估後，再對外說明。

這次政府調查團由韓國海洋水產部3名調查官，以及消防廳4名鑑識專家組成，從8日起在杜拜港對NAMU號展開火災原因調查。調查團除了分析NAMU號的航程資料記錄儀（VDR）與監視器影像等資料，也同步蒐集船員證詞與現場鑑識等工作。

報導指出，此次調查重點，在於釐清火災究竟是源於包括伊朗攻擊在內的外部因素，還是船舶缺陷等內部因素所致。韓國政府至今一直維持審慎立場，強調必須經過調查後，才能確認爆炸的確切原因。

荷莫茲海峽 荷莫茲 青瓦台

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