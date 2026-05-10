澳洲極右翼眾院補選獲勝 誓效法川普阻止移民

澳洲極右翼民粹政黨「一國黨」（One Nation）今天在鄉村選區法勒（Farrer）的補選中贏得歷史性勝利，奪下該黨成立30年來第一個聯邦眾議員席次。

一國黨矢言致力於阻止大規模移民，要效法美國總統川普的強硬驅逐政策。

此次選舉結果對傳統保守派「聯盟」（The Coalition）造成沉重打擊，這個選區原本由保守派的自由黨（Liberal Party）及其前身把持近80年。

民眾擔憂物價上漲、住房負擔不起，疑慮移民問題之際，一國黨候選人法利（David Farley）在新南威爾斯州法勒（Farrer）選區取得39%的選票，成功奪得眾院補選議員席位。

官方結果顯示，與法利最接近的競爭對手，一位獨立候選人獲得28%的選票，而保守的自由黨候選人取得12%，以農村為基礎的國家黨（National Party）爭得10%。

移民問題在澳洲是日益嚴重，全國2700萬人口中，有半數不是自身出生在海外，或就是父母一方出生於海外。去年，有數以千計民眾在澳洲各大城市舉行反移民遊行活動。