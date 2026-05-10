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川普UFO解密文件扯出案外案！俄軍秘密行動疑曝光 遭美酸「真搞笑」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
前美國駐俄大使佛希保於2012年至2016年出任北約副秘書長。美聯社
前美國駐俄大使佛希保於2012年至2016年出任北約副秘書長。美聯社

美國總統川普公開UFO檔案，連帶揭露一場鮮為人知的外交角力。根據解密的美國駐莫斯科大使館電報，喬治亞指控俄羅斯軍機在2001年10月28日至29日間侵犯其領空，並轟炸科多里峽谷 。俄國以UFO為藉口搪塞軍事行動指控，讓美方感到無言以對 ，直言要不是事關侵犯領空，「把飛機說成UFO其實很搞笑」。

根據時任美國駐俄大使佛希保（Alexander Vershbow）發出的機密電報，喬治亞指控俄軍戰機飛越阿布哈茲（Abkhazia）上空，並轟炸科多里峽谷（Kodori Gorge）地區。美方在與俄羅斯副外長馬梅多夫（Vyacheslav Mamedov）會談時提出嚴正抗議，稱若事件屬實且持續發生，恐對美俄關係與雙方即將舉行的峰會造成嚴重衝擊。

不過，俄國國防部否認俄軍涉入任何空襲行動。俄國外交部喬治亞事務主管捷列奧肯（Valery Tereokhin）在回應時稱，當地雖有阿布哈茲直升機行動，但外界看到的飛機「也可能是UFO」。他還表示，莫斯科沒有技術能力判定當地是否有外國飛機，甚至補充「任何一方」都有可能派飛機飛越科多里峽谷。

這封電報最後評論，美國外交官直言，很難接受俄方否認俄軍涉案的說法，並諷刺「若不是因為侵犯行為本身過於嚴重，把飛機說成UFO其實很搞笑」。

電報還批評，俄方傾向用「大膽謊言」避免承認尷尬事實，並研判俄軍當時是藉由軍事壓力牽制喬治亞與車臣武裝勢力。

川普 UFO 俄羅斯

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