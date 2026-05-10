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川習會前間諜戰升溫！紐時：陸開32萬元收買美國會助理 反遭識破錄音

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川習會前間諜戰升溫！紐時：陸開32萬元收買美國會助理 反遭識破錄音

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國會。新華社
美國國會。新華社

紐約時報9日披露，中國大陸疑似把情報觸角伸進美國國會對中政策核心圈，結果被通報識破，並錄下多通對話。一名自稱在新加坡的男性商業顧問，去年12月主動接觸美國眾議院對中委員會助理，開價1萬美元（約台幣32萬）換取委員會工作、美國對中外交與貿易政策等情報，包括美方稀土戰略、對委內瑞拉行動後續等。這名助理果斷向上通報，委員會與這名男子周旋兩個多月，研判男子很可能是中國情報人員或承包商。

隨著川習會即將登場，雙方料將磋商貿易與台灣等安全議題。專家指出，中國若掌握眾議院對中委員會的調查方向與立法提案，將可提前準備宣傳內容，反制美方行動；而直接找上負責調查中國威脅的委員會助理，更是十分大膽，凸顯中美間諜活動加劇。

去年12月17日，一名自稱「陳克里斯」（Chris Chen，譯音）、任職於總部設在香港的顧問公司NimbusHub Strategic Consulting的男子，透過Gmail主動聯繫招攬美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）一名助理，開出1萬美元甚至更高報酬，招攬對方兩周通話一次，分享委員會工作與美國對中政策資訊。

這名助理並未私下接受，而是先向委員會主管通報。共和黨幕僚之後決定不切斷聯繫，而是持續與陳男周旋，並在數月間秘密錄下多通電話與對話內容。

這名助理隨後回信，佯稱有興趣發展本職以外的顧問工作，陳男似乎因此放下戒心，在後續聯繫中不斷強調願意彈性安排合作方式，在今年1月一通電話主動提出預付2000美元訂金（約台幣6.3萬），「越快越好、為了確保合作開始運作」。

紐時取得錄音與逐字稿，陳男多次探詢美國權力圈如何看待中國政策，例如北京是否會放寬稀土出口管制、美國是否準備替代方案，以及中國承諾購買美國大豆等議題，還問過「如果中國明年恢復管制，你們有B計畫嗎？」

雙方接觸持續至2月底，這名助理最後以內部倫理規範為由中止聯繫，且從未收下任何款項。陳男雖表示遺憾，但幾天後仍再次寄信，聲稱有替代管道仍「繞過衝突」展開合作；助理之後未再回覆。美中戰略競爭特別委員會在這名助理與陳男聯繫兩個月後，將此事移交給聯邦調查局，聯調局在被問及是否已展開調查時拒絕置評，但稱一直追蹤中國的情報收集活動。

委員會研判，陳男很可能是中國情報人員或承包商，正試圖物色並培養新的消息來源。根據通話紀錄，陳男目的明確，有時顯得急躁，亟欲取得目標信任並推進實質合作。他一邊以節日問候拉近距離，一邊拋出一連串具體問題，包括越南與墨西哥製造業布局，以及委內瑞拉石油產業前景等。

紐時指出，陳男自稱任職的公司疑點重重。NimbusHub Strategic Consulting官網內容簡陋，宣稱可協助客戶因應複雜國際局勢，卻仍留有常見於未完工網站的拉丁文填充文字。紐時記者5日依官網公布的香港地址前往灣仔大有大廈（Tai Yau Building）查訪，現場辦公室名錄未見NimbusHub，櫃台接待也表示從未聽過這家公司。

OpenAI在2月一份報告也指出，一些用戶曾利用ChatGPT生成偽裝為NimbusHub員工的電郵草稿，收件人同樣是美國政府官員、從事商業及金融政策之分析人士，試圖提供付費諮詢服務以換取資訊。

NimbusHub未回覆置評請求，陳男使用的Gmail與電話也無人回應。陳男WhatsApp號碼的大頭貼是一隻戴著大型耳機的小熊維尼。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇在聲明中表示，「所謂中國從事間諜活動的虛假敘事，完全沒有事實根據或證據」。 

中國間諜活動專家卡瑞（Dakota Cary）表示，北京情報機構與承包商網絡長期鎖定立法部門，因為國會議員與助理可能接觸敏感資訊，且部分幕僚年輕、薪資相對有限，較容易被吸收。中國也曾被控鎖定英國、加拿大等國會議員。

川習會 間諜 紐約時報

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