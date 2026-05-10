波蘭總理簽515億國防融資計畫 歐盟史上最大

波蘭政府8日簽署歐盟史上最大規模的國防融資計畫「歐洲安全行動」，將獲得約437億元（歐元，下同，約515億美元）的歐盟貸款。波蘭成為19個申請國中第一個簽署該計畫並獲得最多資金的國家，彰顯其在歐盟防務中的領先地位。

根據波蘭總理府的公告，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）正式簽署歐盟「歐洲安全行動」國防貸款計畫（Security Action for Europe，SAFE）。

總理府宣布，簽署「SAFE」合約後，預付款65億元將於幾天內匯入波蘭。這筆資金將促進工業訂單、強化波蘭經濟並創造就業機會。

總理府表示，波蘭成為「SAFE」計畫19個申請國中首個獲批且金額最高的國家，歸功於其「提案者」身分和戰略位置。該計畫由圖斯克政府在歐盟積極推動，波蘭也率先提交包含139項具體專案的清單。

總理府也指出，波蘭國防支出占GDP 4.8%，為北約成員國中最高，加上波蘭位處東部防線前線，符合歐盟「高風險、高投入」優先資助標準，因此獲得將近3成的「SAFE」總資金，遠超其他成員國。

圖斯克表示，「歐洲安全行動」貸款將用於波蘭軍隊現代化與邊境安全，包含資助「東方盾牌」（Tarcza Wschód）防禦工程、無人機攔截系統及網路安全。

圖斯克強調，89%的「SAFE」資金將直接注入波蘭本土國防企業，預計將惠及超過1.2萬家國內供應商。

根據波蘭主流新聞Onet報導，「SAFE」是歐盟史上最大規模的國防融資計畫，目的是為了應對俄烏戰爭等地緣政治變局，並補足美國支援的不確定性。