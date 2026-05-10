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土耳其秀國產飛彈 AI宣傳搞烏龍「誤打」美國

世界日報／ 編譯中心／綜合9日電
土耳其國產洲際彈道飛彈Yildirimhan在伊斯坦堡國防展亮相。（美聯社）
土耳其國產洲際彈道飛彈Yildirimhan在伊斯坦堡國防展亮相。（美聯社）

土耳其高調公開一款國產洲際彈道飛彈，卻因一段由人工智慧（AI）生成的宣傳影片顯示飛彈似乎擊中盟邦的美國，意外引來反效果。

英國「金融時報」報導，這款名為「YILDIRIMHAN」的飛彈日前在伊斯坦堡國防展（Istanbul defence expo）亮相。官方宣稱飛彈射程可達6000公里，能搭載3000公斤彈頭，最高速度可達25馬赫。

然而現場一段宣傳的AI影片卻顯示，飛彈擊中的位置似乎是美國東岸。

美洲地區顯然遠超過官方公布的飛彈射程，土耳其官員之後也坦承，YILDIRIMHAN實際上還沒造出可供完整測試的原型。

土耳其亟欲在今年7月於首都安卡拉舉行的北約領袖峰會前展示自身軍事實力，美國與以色列對伊朗的戰爭讓中東持續陷入動盪，也加深土耳其提升軍事嚇阻力量的企圖。

然而飛彈官宣因這段AI影片而失焦，與會的國防官員、產業代表與軍事分析人士也對這枚長達18公尺飛彈的真正能力提出質疑。

一名西方國防官員說：「這實屬過譽。土耳其國防工業確實具備許多能力且進步很快，但還沒到這程度。」

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