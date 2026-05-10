快訊

星期人物／死囚翻身 伊朗地下金融帝王回歸 對抗美制裁

NBA／又是下半場被逆轉！湖人主場慘輸23分 雷霆3連勝聽牌

針孔偷拍延燒 台南擴大稽查驚見連鎖醫美天花板有異 診所：病人同意

聽新聞
0:00 / 0:00

X平台遭法國調查 馬斯克口無遮攔反挨同志團體控告

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
科技富豪馬斯克（Elon Musk）。（路透）
科技富豪馬斯克（Elon Musk）。（路透）

法國檢方正在調查社群平台X可能涉及違法情事，X平台老闆馬斯克（Elon Musk）今天猛烈抨擊法國司法機關，而所用言語引發法國同志權益團體對他提告。

法國檢方在2025年1月展開調查，針對X平台涉嫌干預法國政治進行偵辦；後來調查範圍擴大至是否涉嫌參與散播兒童性虐待影像、深度偽造（deepfakes）色情影片，以及否認納粹大屠殺等內容。

針對法國最新階段調查的貼文，馬斯克昨天以法文回應：「有關貼文比巧克力歐元還假，比穿螢光芭蕾裙的火鶴還娘！」

法國倡議團體「停止恐同」（Stop Homophobie）針對馬斯克這項最新發言，向司法單位提出控告。此團體律師戴秀里爾（Etienne Deshoulieres）告訴法新社說，被告「公開侮辱一群人，只因為這群人的性取向或性別認同」。

此案接受調查的對象還包括前X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）。

法國司法機關最近一次非正式約談馬斯克與雅克里諾，兩人皆傳喚不到。

2月中旬法國檢調突擊X平台在巴黎的辦公室，之後馬斯克貼文指罵法國司法人員「智障」。當時X平台譴責法國相關單位具有政治動機、濫用司法，並否認有任何不當行為。

法新社對馬斯克最新發言向X平台查詢，但X拒絕評論。

法國 馬斯克

延伸閱讀

花錢消災？馬斯克同意支付150萬美元與美國證券交易委員會和解 終結Twitter收購案爭議

中東戰爭第68天》川普稱可能與伊朗達成協議 最新發展一次看

白宮記協晚宴槍擊案　美情報：伊朗戰爭疑為導火線

齊利斯出庭作證　揭馬斯克曾提議OpenAI併入特斯拉

相關新聞

川習會剩不到5天 大陸遲未官宣 關鍵協議恐沒談攏

距美國總統川普念茲在茲的「川習會」不到五天，但中國大陸至昨晚為止仍未官宣，異於過往大陸處理元首外交的程序，也與川普上一次到訪中國的官宣作業時間嚴重滯後，背後應與中美仍未達成關鍵協議，尤其是台灣問題、伊朗戰事有關。

俄國勝利日閱兵規模縮減 普亭演說批烏克蘭侵略

俄羅斯總統普亭九日在莫斯科紅場主持近廿年來規模最小的勝利日閱兵，沒有任何戰車、飛彈亮相，安全措施也加強，顯然受到俄烏戰爭影響。普亭演說時讚揚在烏克蘭作戰的俄軍，稱他們「對抗整個北約集團支持的侵略力量」。

X平台遭法國調查 馬斯克口無遮攔反挨同志團體控告

法國檢方正在調查社群平台X可能涉及違法情事，X平台老闆馬斯克（Elon Musk）今天猛烈抨擊法國司法機關，而所用言語引...

阻巴西前總統波索納洛減刑 最高法院下令暫緩新法

根據法新社取得的文件，巴西最高法院一名大法官今天決定暫緩執行一項法可能讓極右翼前總統波索納洛獲得減刑的法令，直到法庭完成...

撐下去未必好？企業轉型靠「快速失敗」逆勢翻盤

在瞬息萬變的全球商場，為何Instagram能從功能雜亂的應用程式蛻變為社群霸主？3M又如何將意外的失敗實驗轉化為傳奇產品？祕訣不在於盲目堅持，而在於精準的「資源配置」與「快速失敗」策略。研究顯示，頂尖企業領袖具備「壯士斷腕」的科學勇氣，能及早辨識無望的投入，進而實現驚人的「轉型成功」。當沉沒成本成為多數企業的墳場，這些巨頭如何透過結構化流程在風暴中精準轉舵？

美全球形象連兩年惡化 比俄羅斯和大陸還差

最新調查顯示，川普主政下的美國持續損害北約的穩定，導致其形象連續第二年惡化，現在的評價甚至比俄羅斯和中國大陸還差。另據彭博引述知情人士報導，北約成員國預計，川普宣布從德國撤軍5,000人後，將從歐洲撤出更多部隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。