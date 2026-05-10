阻巴西前總統波索納洛減刑 最高法院下令暫緩新法

根據法新社取得的文件，巴西最高法院一名大法官今天決定暫緩執行一項法可能讓極右翼前總統波索納洛獲得減刑的法令，直到法庭完成相關法律異議的審理。

法新社報導，該文件指出，大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）下令暫緩執行該法，直到最高法院針對該法「合憲性」的上訴進行全面審理為止。

波索納洛（Jair Bolsonaro）去年9月遭最高法院判處27年徒刑；法院認定他儘管在2022年大選敗給左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），仍密謀企圖繼續掌權。

這項法案於去年12月由保守派占多數的國會通過，但在隔月即遭總統魯拉阻擋。

然而，在波索納洛盟友領導下，國會議員於4月底推翻總統否決，使這項措施最終於8日正式生效。

這項新法適用於所有像波索納洛一樣因圖謀政變而被定罪的人。該法旨在縮短申請減刑的等待期，可能大幅縮短受刑人的服刑時間。

然而，受刑人的辯護律師必須向最高法院提出申請，由法院針對各別案件，逐一重新計算減刑後的刑期。