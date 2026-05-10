快訊

Threads電腦版訊息功能上線！可表情回應、編輯訊息 群組聊天也將登場

店內接連被偷6雙鞋！老闆調監視器看到兇手「不生氣反而笑出來」：我很開心

愷樂傳嫁醫師尪！消失6年再爆喜訊 雙胞胎模樣曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前 美宣布制裁10中港個人與企業 川普訪中企業團縮水

世界日報／ 記者黃國樑陳湘瑾／綜合報導
圖為川普（左）與中國領導人習近平同框。(路透)
圖為川普（左）與中國領導人習近平同框。(路透)

川普總統即將赴中國訪問，財政部、國務院8日宣布制裁多名個人與企業，包括位於中國與香港的企業。這些企業被控協助伊朗取得武器及製造無人機與飛彈所需的原物料，及提供危及美國軍事基地安全的衛星圖像。

同時，隨同川普總統赴中訪問的美國企業團體也傳出大幅縮水，人數減少。

財政部發布新聞稿，財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁了位於中東、亞洲與東歐多個司法轄區的十名個人與企業，這些對象涉及協助伊朗軍方取得武器以及用於伊朗沙赫德自殺式無人機(Shahed)和彈道飛彈計畫的原料。

財政部長貝森特表示，美方「經濟怒火」(Economic Fury)行動不會鬆手，將持續採取行動，保障美國安全，並鎖定那些向伊朗軍方提供武器、供其攻擊美軍的外國個人與企業。

中方雖然尚未針對這波最新制裁正式回應，但中國政府近期已批評美方對涉伊朗中企祭出「長臂管轄」，稱其違反國際法和國際關係基本準則。

CNBC財經新聞網引述一名熟悉相關安排的消息人士透露，這次跟隨川普訪中的商業代表團規模，恐比近期其他國家訪中時的代表團還小。

財長貝森特先前表示，伊朗問題將成為這次川習會談中的議題之一。本周稍早，中國在戰爭2月底爆發以來首次接待伊朗外長，此舉提升外界對和平協議的期待。

一名直接了解安排情況的美企高層透露，美國政府拒絕中方所提、安排中方領導高層與美企高階主管舉行產業級別會議的邀請，因華府不樂見出現美企與北京重拾熱絡的形象。

這名美企高層還說截至5月5日，白宮仍未正式邀請企業界隨同川普出訪，而原先提出的一份約24位隨行企業領袖名單，也可能減半。

另兩名消息人士透露，波音(Boeing)與花旗集團(Citigroup)的執行長會陪同川普出訪。

中國國家主席習近平今年已接待英、德、加、西、韓國在內十多位各國領袖，這些領袖通常都有大型商業代表團隨行。CNBC認為，如這次川習會能解決企業同感苦惱的重大地緣政治陰影，企業界也未必介意商業議題受壓縮。

延伸閱讀

川習會傳12美企高層隨行、規模砍半 小摩：難達實質協定

川習會前夕 美以提供伊朗武器零件為由制裁數家中企及個人

美對中路線混亂 內部人士：「川普是最大鴿派」

川習會在即 路透：台灣、貿易及伊朗為主要議題

相關新聞

「川習會」前協商談不攏？中國遲未官宣 異於北京過往元首外交程序

距川普總統「川習會」不到五天，但中國至9日晚為止仍未官宣，異於過往中國處理元首外交的程序，也與川普上一次到訪中國的官宣作業時間嚴重滯後，背後應與中美仍未達成關鍵協議，尤其是台灣問題、伊朗戰事有關。

川習會前 美宣布制裁10中港個人與企業 川普訪中企業團縮水

川普總統即將赴中國訪問，財政部、國務院8日宣布制裁多名個人與企業，包括位於中國與香港的企業。這些企業被控協助伊朗取得武器及製造無人機與飛彈所需的原物料，及提供危及美國軍事基地安全的衛星圖像。

英工黨期中選舉大敗 痛丟1400席 施凱爾拒下台

英國7日舉行地方選舉，結果顯示傳統上由保守黨和工黨2大黨主導的英國政治版圖進一步鬆動，朝多黨爭鳴方向發展；執政的工黨錯失1440席，更是自1999年威爾斯成立地方自治議會以來，首失該地區的執政權。選舉慘敗讓英國首相施凱爾的處境雪上加霜，黨內再現逼宮聲浪。但施凱爾仍聲稱將「堅守崗位」，不會辭去首相職務，以免國家陷入混亂。

抵西班牙控疫情 譚德塞：郵輪未出現新漢他病毒疑似患者

路透報導，世界衛生組織秘書長譚德塞9日表示，他已抵達西班牙，將與政府官員共同監督爆發漢他疫情郵輪的下船作業。

土耳其秀國產飛彈 AI宣傳搞烏龍「誤打」美國

土耳其高調公開一款國產洲際彈道飛彈，卻因一段由人工智慧（AI）生成的宣傳影片顯示飛彈似乎擊中盟邦的美國，意外引來反效果。

抗議以、俄參展 威尼斯雙年展爆發示威 20國響應閉館

威尼斯美術雙年展8日爆發針對以色列參展的大規模抗議，超過2000名支持巴勒斯坦民眾街頭示威，與警方激烈衝突，約20國展館響應閉館。義大利副總理薩爾維尼選在8日到威尼斯參觀俄羅斯館，讓這場爭議火上加油。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。