川習會前 美宣布制裁10中港個人與企業 川普訪中企業團縮水

川普總統即將赴中國訪問，財政部、國務院8日宣布制裁多名個人與企業，包括位於中國與香港的企業。這些企業被控協助伊朗取得武器及製造無人機與飛彈所需的原物料，及提供危及美國軍事基地安全的衛星圖像。

同時，隨同川普總統赴中訪問的美國企業團體也傳出大幅縮水，人數減少。

財政部發布新聞稿，財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁了位於中東、亞洲與東歐多個司法轄區的十名個人與企業，這些對象涉及協助伊朗軍方取得武器以及用於伊朗沙赫德自殺式無人機(Shahed)和彈道飛彈計畫的原料。

財政部長貝森特表示，美方「經濟怒火」(Economic Fury)行動不會鬆手，將持續採取行動，保障美國安全，並鎖定那些向伊朗軍方提供武器、供其攻擊美軍的外國個人與企業。

中方雖然尚未針對這波最新制裁正式回應，但中國政府近期已批評美方對涉伊朗中企祭出「長臂管轄」，稱其違反國際法和國際關係基本準則。

CNBC財經新聞網引述一名熟悉相關安排的消息人士透露，這次跟隨川普訪中的商業代表團規模，恐比近期其他國家訪中時的代表團還小。

財長貝森特先前表示，伊朗問題將成為這次川習會談中的議題之一。本周稍早，中國在戰爭2月底爆發以來首次接待伊朗外長，此舉提升外界對和平協議的期待。

一名直接了解安排情況的美企高層透露，美國政府拒絕中方所提、安排中方領導高層與美企高階主管舉行產業級別會議的邀請，因華府不樂見出現美企與北京重拾熱絡的形象。

這名美企高層還說截至5月5日，白宮仍未正式邀請企業界隨同川普出訪，而原先提出的一份約24位隨行企業領袖名單，也可能減半。

另兩名消息人士透露，波音(Boeing)與花旗集團(Citigroup)的執行長會陪同川普出訪。

中國國家主席習近平今年已接待英、德、加、西、韓國在內十多位各國領袖，這些領袖通常都有大型商業代表團隨行。CNBC認為，如這次川習會能解決企業同感苦惱的重大地緣政治陰影，企業界也未必介意商業議題受壓縮。