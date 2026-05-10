英工黨期中選舉大敗 痛丟1400席 施凱爾拒下台

英國7日舉行地方選舉，結果顯示傳統上由保守黨和工黨2大黨主導的英國政治版圖進一步鬆動，朝多黨爭鳴方向發展；執政的工黨錯失1440席，更是自1999年威爾斯成立地方自治議會以來，首失該地區的執政權。選舉慘敗讓英國首相施凱爾的處境雪上加霜，黨內再現逼宮聲浪。但施凱爾仍聲稱將「堅守崗位」，不會辭去首相職務，以免國家陷入混亂。

7日的選舉改選英格蘭136個地方議會總計超過5000個席次以及6名市長，包含大倫敦地區32個行政區，但不包含倫敦市長和倫敦議會，並全面改選蘇格蘭和威爾斯議會分別總計129個和96個席次。

根據開票結果，右翼英國改革黨在英格蘭是最大贏家，贏得超過1440個席次，大幅超越位居第2、左翼工黨的約960席，中間偏左的自由民主黨則以大概830席，位居第3，打敗排名第4、約770席的保守黨。此外，左翼綠黨拿下超過510個席次。

英國改革黨拿下的席次較上一次增加逾1400個，綠黨和自由民主黨則分別較上一次多斬獲超過370席和150席。相較之下，保守黨丟失超過550席，工黨更失去約1400席。類似的選舉投票行為變化已可見於2024年7月的國會大選以及後續幾場地方議會和國會補選，這意味近百年來由保守黨和工黨2大黨主導的英國政治生態進一步往「多黨爭鳴」的方向發展。

英國最受信任的選舉和民調專家柯蒂斯指出，英國政治版圖前所未見的深刻「碎片化」，且此次選舉結果也呈現英國政治的「極化」趨勢，右翼英國改革黨和左翼綠黨持續壓縮傳統上傾向往中間靠攏的工黨和保守黨。

這給傳統兩大黨在政策和政治語言方面，各自往左、右翼演化的壓力，若領導人的政治決斷力和號召力不足，即可能形成對黨內和一般選民皆兩面不討好的困境。

英國媒體紛紛報導工黨內部再度湧現要求施凱爾下台聲浪，且黨內左、右陣營都出現類似聲音，施凱爾甚至遭敦促盡快自行提出「退場」方案。但施凱爾已表態「不會走人」、「不會讓國家陷入混亂」。

另一方面，施凱爾「堅守崗位」似乎讓國際金融市場暫時鬆一口氣，至少短期內可能不需應對英國政治混亂引發的財政效應。值得注意的是，施凱爾9日發布聲明，宣布任命前英相布朗為全球金融特使。施凱爾9日也表示，未來幾天他將清晰闡述其信念和價值觀，以期重塑他的領導風格。