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抗議以、俄參展 威尼斯雙年展爆發示威 20國響應閉館
威尼斯美術雙年展8日爆發針對以色列參展的大規模抗議，超過2000名支持巴勒斯坦民眾街頭示威，與警方激烈衝突，約20國展館響應閉館。義大利副總理薩爾維尼選在8日到威尼斯參觀俄羅斯館，讓這場爭議火上加油。
第61屆「威尼斯國際美術雙年展」9日開展，6到8日舉行開幕預展，今年俄羅斯、以色列參展引發輿論界強烈抗議，質疑不應容許發動戰爭的國家參與這場藝術盛會。先前歐盟已兩度發函警告，並祭出取消威尼斯雙年展補助的手段，威尼斯雙年展國際評審團在開展前甚至集體請辭。
義大利副總理兼交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）8日前往威尼斯，成為首度造訪雙年展的義國高層，他不避諱地參觀俄羅斯館長達25分鐘，並聲援威尼斯雙年展董事會主席布塔福科（Pietrangelo Buttafuoco）允許俄羅斯參展的決定。
「若想支持巴勒斯坦，在威尼斯雙年展毆打警察不會帶來任何幫助。這些抗議者在錯誤時間出現在錯誤地點。」薩爾維尼向媒體評論8日抗議以色列的行動。
威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）則說，「這場抗議活動是合法舉行，民主制度應該捍衛表達異議的權利，因為我們是西方國家。」他表示為避免進一步爭議，他不會出席俄羅斯館活動，他也不想對其他人的選擇發表評論。
義大利Sky新聞報導，8日在雙年展閉館休展的國家包括奧地利、比利時、埃及、立陶宛、盧森堡、波蘭、斯洛維尼亞、西班牙、瑞士、土耳其、芬蘭、荷蘭、愛爾蘭、卡達、厄瓜多、英國等。
此外，華爾街日報9日引述包括美國官員在內的知情人士報導，以色列在伊拉克沙漠設立一處祕密軍事前哨，以支援對伊朗的空中攻擊行動。為避免基地曝光，以色列曾對差點發現該處的伊拉克軍隊發動空襲。
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