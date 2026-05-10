以色列與真主黨衝突不斷 停火協議難止黎南戰火

黎巴嫩當局表示，以色列今天對全境發動空襲，南部的薩克薩基耶至少有7人死亡。以色列軍方表示，過去24小時內已擊中逾85個真主黨（Hezbollah）基礎設施據點。

綜合法新社與路透社報導，以色列與真主黨正處於為期3週的停火，以色列新發動的攻擊是這段期間內極為猛烈的一波。目前的停火協議幾乎無法阻止雙方交火，衝突地點多在黎巴嫩南部。

真主黨今天表示，為回應持續不斷的攻擊，他們至少2度以無人機攻擊以色列北部軍隊。

以色列軍方則說，數架自殺式無人機進入以色列領土，其中1次攻擊導致1名備役人員重傷，另有2人受傷程度中等。

另一方面，黎巴嫩國營的國家通訊社（NNA）報導，以色列對黎南的一連串空襲包括薩克薩基耶（Saksakiyeh）在內。黎巴嫩衛生部表示，這次攻擊「初步造成7名烈士死亡，其中包括1名女孩；另有15人受傷，其中有3名孩童」。

以色列軍方表示，他們在薩克薩基耶擊中「軍事目的建築內的真主黨恐怖分子」。

黎巴嫩衛生部另外指出，以色列還攻擊納巴蒂葉（Nabatieh）與貝迪亞斯（Bedias）。納巴蒂葉1死1傷，貝迪亞斯則是1死13傷，傷者中還包括6名兒童與2名婦女。

根據華府公布的停火條款，以色列保留對「計畫中、迫在眉睫或正在進行的攻擊」採取行動的權利。

伊朗支持的真主黨3月2日被捲入中東衝突，他們當時向以色列發射火箭，報復伊朗最高領袖在美國與色列的攻擊行動中喪生。

黎巴嫩與以色列代表下週將在華盛頓舉行新一輪直接會談，真主黨籍國會議員費德拉拉（Hassan Fadlallah）要求黎巴嫩政府退出，轉而進行間接談判。