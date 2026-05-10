盧比歐會卡達總理 探討區域安全與和平協議進展

在瞬息萬變的全球商場，為何Instagram能從功能雜亂的應用程式蛻變為社群霸主？3M又如何將意外的失敗實驗轉化為傳奇產品？祕訣不在於盲目堅持，而在於精準的「資源配置」與「快速失敗」策略。研究顯示，頂尖企業領袖具備「壯士斷腕」的科學勇氣，能及早辨識無望的投入，進而實現驚人的「轉型成功」。當沉沒成本成為多數企業的墳場，這些巨頭如何透過結構化流程在風暴中精準轉舵？

2026-05-10 09:01