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盧比歐會卡達總理 探討區域安全與和平協議進展
美國國務院表示，國務卿盧比歐今天會晤中東盟友卡達總理兼外交部長穆罕默德，在華府等待德黑蘭回應和平提案之際，凸顯了卡達作為波斯灣地區關鍵調解人的角色。
法新社報導，國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中說，盧比歐（Marco Rubio）會晤穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）時，「對卡達在多項議題上的夥伴關係表達感謝」。
聲明指出，雙方在會中「也討論了美國對卡達國防的支持，以及兩國保持緊密協調的重要性，以嚇阻威脅並促進整個中東地區的穩定與安全」。
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