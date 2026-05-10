川習會在即 駐美代表：台海和平對相關各方都有利

全球矚目的川習會預計本周稍晚登場，駐美代表俞大㵢美東時間9日接受美國福斯新聞專訪表示，美方近日多次重申，美國對台立場沒有改變；俞大㵢也說，台灣相信，台海和平穩定對所有相關各方都有利，包括美、中、台及日本。

美國總統川普（Donald Trump）預計5月14日至15日訪問北京，會晤中國國家主席習近平。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）過去一周至少兩度被媒體問及台灣議題，他表示，川習會可能會談到台灣議題，但美國政策維持不變，台灣海峽穩定對美國、中國和全球都是有利的。

俞大㵢於美東時間9日下午接受福斯新聞（Fox News）專訪，被問及川普即將訪問中國時表示，盧比歐過去幾天重申美國對台立場沒有改變。

俞大㵢也說：「我們相信，台海和平穩定對所有相關各方都有利，包括中國、我們、日本和美國。」

另外，主持人問及是否擔心中國觀察伊朗情勢後，對於發動對台封鎖更具信心？俞大㵢回應表示，他認為，美國在伊朗、委內瑞拉及其他地區的行動證明了華府願意動用一切必要手段來達成目標。

因此，他指出，當中國在考慮對台採取軍事行動時，也必須考慮到一個事實，也就是「在該地區擁有既得利益的其他勢力，可能會因為那場衝突而作出反應」。一旦台海爆發衝突，將會重創全球貿易。

俞大㵢表示，台灣採購軍備是為了應對中國挑釁行為，美國基於台灣關係法和對台六項保證，依據台灣面臨的威脅程度，對台出售所需武器。台灣立法院也剛通過一項法案，編列額外資源採購軍備。

俞大㵢也強調，台灣會盡一切努力，盡可能讓中國的侵台行動變得極其困難。「我們相信『靠實力確保和平』，也願意和中華人民共和國進行對話，但這必須在相互尊重的基礎之上」。

他說，台灣會在有實力的基礎上進行對話，台灣已下定決心守護家園，盡力維護和平穩定及台灣所擁有的民主、自由價值。