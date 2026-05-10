快訊

周二起梅雨季第三波鋒面影響 到周末防強對流降雨

立院修法竟讓詐欺犯享「免費律師」辯護 法官嘆：社會難接受

蘋果傳找英特爾代工晶片 完全仰賴台積電局面恐走入歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

英外交部召見中國大使 表明不容忍主權侵犯行為

中央社／ 記者陳韻聿倫敦9日專電

出身香港的2名華裔男子因為協助外國情報特務機關，7日遭英國法院依「國家安全法」定罪，英國外交部8日召見中國駐英大使，表明外國政府企圖在英國境內騷擾、傷害或恫嚇特定個人或社群，是對英國主權的「嚴重侵犯」。

英方表示，英國不會容忍這類行為。英國外交部一名發言人9日透過聲明表示，英方將繼續運用一切可用工具維護英國的國家安全，並將繼續就損害英國安全和民主價值的行為，向中方究責。

7日在倫敦中央刑事法院，退休港警、前香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪，以及前英國邊境部隊成員、前警官衛志樑，雙雙被依英國國安法定罪，將擇期判刑。袁松彪和衛志樑被控為香港和北京當局服務，對特定人士進行情蒐、監控和恫嚇。衛志樑具英國籍。

這是英國國安法2023年12月生效實施以來，首次有人因為協助中國（含香港）而被依該法定罪。英國皇家檢察署（CPS）指出，證據顯示，香港駐倫敦經貿辦是基地，用於規劃被告從事的非法活動並提供資金。

主責安全事務的英國內政副大臣賈維斯（DanJarvis）7日表示，外交部將召見中國駐英大使，中方對英國主權的侵犯絕不會被容忍。中國駐英大使館當天則指控英方「為外逃在英的反中亂港分子撐腰站台」，已向英方提出「嚴正交涉」。

英國外交部9日發布聲明，指出8日已召見中國大使。

同樣在8日，隸屬英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5）的「國家安全保護局」（NPSA）發布新的安全指引，以「跨境鎮壓」為主題。

指引呈現跨境鎮壓的各種可能樣態和情境，以利英國各界辨識和應對，其中包括袁松彪和衛志樑涉及的、對旅英反港府和反北京當局人士的非法情蒐和跟蹤監控。

外交部 香港 倫敦 國安法

延伸閱讀

英國發布安全指引　回應中國與香港在英跨境鎮壓

兩人涉中港間諜案遭定罪　英國將召見中國大使

關係回暖 英跨黨派12議員 擬月中訪陸

國安警報 反猶升溫 英恐攻威脅大增

相關新聞

川習會剩不到5天 大陸遲未官宣 關鍵協議恐沒談攏

距美國總統川普念茲在茲的「川習會」不到五天，但中國大陸至昨晚為止仍未官宣，異於過往大陸處理元首外交的程序，也與川普上一次到訪中國的官宣作業時間嚴重滯後，背後應與中美仍未達成關鍵協議，尤其是台灣問題、伊朗戰事有關。

俄國勝利日閱兵規模縮減 普亭演說批烏克蘭侵略

俄羅斯總統普亭九日在莫斯科紅場主持近廿年來規模最小的勝利日閱兵，沒有任何戰車、飛彈亮相，安全措施也加強，顯然受到俄烏戰爭影響。普亭演說時讚揚在烏克蘭作戰的俄軍，稱他們「對抗整個北約集團支持的侵略力量」。

美全球形象連兩年惡化 比俄羅斯和大陸還差

最新調查顯示，川普主政下的美國持續損害北約的穩定，導致其形象連續第二年惡化，現在的評價甚至比俄羅斯和中國大陸還差。另據彭博引述知情人士報導，北約成員國預計，川普宣布從德國撤軍5,000人後，將從歐洲撤出更多部隊。

川習會談判籌碼 關稅再敗訴 川普恐打301牌

美國國際貿易法院七日判決川普政府最新一輪全球性關稅措施違法，白宮八日重新研擬對策，試圖繼續以關稅作為經濟戰工具，並在美國總統川普和中國國家主席習近平即將舉行的峰會和高層貿易談判前，穩住局勢。

再現「長臂管轄」 美宣布制裁多家中港企業

美國總統川普即將赴陸訪問，美國財政部、美國國務院五月八日宣布制裁多名個人與企業，包括位於中國大陸與香港的企業。這些企業被控協助伊朗取得武器及製造無人機與飛彈所需的原物料，及提供危及美國軍事基地安全的衛星圖像。

以軍三度空襲黎巴嫩貝魯特 真主黨出動無人機反擊

法新社引述黎巴嫩官方媒體報導，以色列9日三度攻擊貝魯特南部地區。法新社記者目擊兩輛遭擊中的車輛，救難人員也已抵達現場處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。