英外交部召見中國大使 表明不容忍主權侵犯行為

出身香港的2名華裔男子因為協助外國情報特務機關，7日遭英國法院依「國家安全法」定罪，英國外交部8日召見中國駐英大使，表明外國政府企圖在英國境內騷擾、傷害或恫嚇特定個人或社群，是對英國主權的「嚴重侵犯」。

英方表示，英國不會容忍這類行為。英國外交部一名發言人9日透過聲明表示，英方將繼續運用一切可用工具維護英國的國家安全，並將繼續就損害英國安全和民主價值的行為，向中方究責。

7日在倫敦中央刑事法院，退休港警、前香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪，以及前英國邊境部隊成員、前警官衛志樑，雙雙被依英國國安法定罪，將擇期判刑。袁松彪和衛志樑被控為香港和北京當局服務，對特定人士進行情蒐、監控和恫嚇。衛志樑具英國籍。

這是英國國安法2023年12月生效實施以來，首次有人因為協助中國（含香港）而被依該法定罪。英國皇家檢察署（CPS）指出，證據顯示，香港駐倫敦經貿辦是基地，用於規劃被告從事的非法活動並提供資金。

主責安全事務的英國內政副大臣賈維斯（DanJarvis）7日表示，外交部將召見中國駐英大使，中方對英國主權的侵犯絕不會被容忍。中國駐英大使館當天則指控英方「為外逃在英的反中亂港分子撐腰站台」，已向英方提出「嚴正交涉」。

英國外交部9日發布聲明，指出8日已召見中國大使。

同樣在8日，隸屬英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5）的「國家安全保護局」（NPSA）發布新的安全指引，以「跨境鎮壓」為主題。

指引呈現跨境鎮壓的各種可能樣態和情境，以利英國各界辨識和應對，其中包括袁松彪和衛志樑涉及的、對旅英反港府和反北京當局人士的非法情蒐和跟蹤監控。