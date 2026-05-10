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普亭稱俄烏衝突接近尾聲 盼施若德助與歐對談

中央社／ 莫斯科9日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，他認為烏克蘭衝突「即將結束」，並稱德國前總理施若德（GerhardSchroeder）是他較偏好的歐洲對談人選。

路透社和法新社報導，普亭是在克里姆林宮（Kremlin）發表這番談話。俄羅斯今天舉行一年一度的「勝利日」（Victory Day）閱兵，紀念蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國。

閱兵結束後，被問及西方軍援烏克蘭是否過頭時，普亭說：「他們開始升高與俄羅斯的對抗，而且持續至今。」

他還說：「我認為（這場衝突）正在走向終結，但這仍是嚴重問題。」

俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭，引發自1962年古巴飛彈危機以來，俄國與西方最嚴重的對立局面。

這場戰爭已持續4年，造成數十萬人死亡，烏克蘭大片地區化為廢墟，也重創俄羅斯價值3兆美元的經濟。

不過，在烏軍退守多座防禦重鎮下，俄軍至今仍未完全控制烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區。

英國「金融時報」（Financial Times）7日報導，歐洲聯盟（EU）領袖正為可能展開的會談預做準備。

當被問及是否願與歐洲對話時，普亭表示，他較屬意由施若德擔任對談窗口。

克里姆林宮上週則表示，由於歐洲各國是在2022年俄烏戰爭爆發後主動中斷與莫斯科聯繫，因此應由歐方先釋出善意。

普亭還說，只有在潛在的和平協議所有條件都敲定後，他才願意在第三國與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

他說：「那才應該是最終點，而不是會談本身。」

俄羅斯 烏克蘭 蘇聯

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