俄國勝利日閱兵規模縮減 普亭演說批烏克蘭侵略

俄羅斯總統普亭九日在莫斯科紅場主持近廿年來規模最小的勝利日閱兵，沒有任何戰車、飛彈亮相，安全措施也加強，顯然受到俄烏戰爭影響。普亭演說時讚揚在烏克蘭作戰的俄軍，稱他們「對抗整個北約集團支持的侵略力量」。

這場閱兵是為了紀念蘇聯軍隊在第二次世界大戰擊敗納粹德國。普亭演說時首先緬懷蘇軍二戰期間犧牲，接著提到俄烏戰爭，「勝利世代的偉大壯舉，激勵著今天執行特別軍事行動目標的軍人們」。

他為出兵烏克蘭辯護，宣稱俄國正進行一場「正義」之戰，指責烏克蘭是「受整個北約集團武裝與支持」的「侵略勢力」，並讚賞俄羅斯公民和各行各業對戰爭的貢獻。

閱兵舉行前，俄羅斯與烏克蘭已同意在勝利日活動期間停火三天，且由美國總統川普在八日宣布。儘管如此，今年紅場閱兵是二○○八年以來首次未見戰車或彈道飛彈參加，僅有戰機分列式以及軍人在嚴密維安下列隊走過紅場。

俄羅斯各地向來會在勝利日舉行較小規模的閱兵活動，今年同樣因安全因素縮小規模甚至完全取消。

俄羅斯二○二二年二月全面入侵烏克蘭，至今已四年多。儘管許多軍隊和裝備已調往前線，俄國過去幾年仍在紅場閱兵式展示戰車、飛彈等重裝備。但上周俄國官員宣布今年的遊行規模將縮減。俄國國會議員波波夫說，「我們的戰車正在戰鬥，我們需要它們在戰場而不是紅場」。

烏克蘭無人機威脅也讓今年閱兵規模縮減。俄國當局還下令九日限制莫斯科所有行動網路與簡訊服務，理由是確保公共安全。

今年出席閱兵的外國領導人也大幅減少，包括白俄羅斯總統魯卡申柯、寮國國家主席宋倫西索李斯、馬來西亞國家元首伊布拉欣。而去年勝利日八十周年閱兵共有廿七位外國領袖出席，包括中國國家主席習近平與巴西總統魯拉。