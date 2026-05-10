美全球形象連兩年惡化 比俄羅斯和大陸還差

最新調查顯示，川普主政下的美國持續損害北約的穩定，導致其形象連續第二年惡化，現在的評價甚至比俄羅斯和中國大陸還差。另據彭博引述知情人士報導，北約成員國預計，川普宣布從德國撤軍5,000人後，將從歐洲撤出更多部隊。

這項年度調查由總部位於丹麥的民主聯盟基金會委託進行，在被問及哪個國家對全球構成最大威脅時，美國在受訪者回答中，是排在第三多的國家，低於俄羅斯和以色列。

根據民主認知指數百分比量化排名，全球對美國的淨評價從兩年前的正22%滑落至負16%，甚至遜於俄羅斯（負11%）與中國（正7%）。該調查並未提供中國獲得正面評價的原因。民調公司Nira Data於3月19日至4月21日期間進行這項調查，訪調了涵蓋98個國家逾94,000人。

此外，美國貿易代表葛里爾8日告訴福斯新聞，如果歐盟未能在7月4日的最後期限前落實貿易協議承諾，美國將再度對歐盟商品徵收更高關稅。

葛里爾說，他上周訪問歐洲期間與來自不同歐洲國家及歐盟的貿易官員進行會談，並認為「他們的注意力正集中在」做出必要的調整。他說：「他們向我表示，將致力於履行協議。我們希望情況確實如此，但我們會密切關注。如果情況並非如此，那麼美國將恢復對歐盟適用的其他關稅。」