再現「長臂管轄」 美宣布制裁多家中港企業

美國總統川普即將赴陸訪問，美國財政部、美國國務院五月八日宣布制裁多名個人與企業，包括位於中國大陸與香港的企業。這些企業被控協助伊朗取得武器及製造無人機與飛彈所需的原物料，及提供危及美國軍事基地安全的衛星圖像。

據美國財政部發布新聞稿，美國財政部海外資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）制裁了位於中東、亞洲與東歐多個司法轄區的十名個人與企業，這些對象涉及協助伊朗軍方取得武器以及用於伊朗沙赫德自殺式無人機（Shahed）和彈道飛彈計畫的原料。

美國財政部長貝森特表示，美方「經濟怒火」（Economic Fury）行動不會鬆手，將持續採取行動，保障美國安全，並鎖定那些向伊朗軍方提供武器、供其攻擊美軍的外國個人與企業。

中方雖然尚未針對這波最新制裁正式回應，但中國大陸政府近期已批評美方對涉伊朗中企祭出「長臂管轄」，稱其違反國際法和國際關係基本準則。