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川習會談判籌碼 關稅再敗訴 川普恐打301牌

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國國際貿易法院七日判決川普政府最新一輪全球性關稅措施違法，白宮八日重新研擬對策，試圖繼續以關稅作為經濟戰工具，並在美國總統川普和中國國家主席習近平即將舉行的峰會和高層貿易談判前，穩住局勢。

川普過去多次試圖在未經國會明確授權下，擴大總統徵收關稅權力。川普的幕僚八日已暗示將提出上訴。川普也表示，他會「換一種方式」繼續推動關稅政策。

川普過去一周還頻頻對歐洲發出貿易威脅，同時準備前往北京與習近平會面，屆時關稅將成為重要議題。部分貿易專家認為，法院此時判決，可能削弱他的談判籌碼。

美國貿易代表葛里爾接受福斯新聞訪問時，批評法院判決不利白宮，聲稱部分法官「顯然一心只想從中國進口更多商品」，同時為川普的關稅權力辯護，表示政府「有信心上訴後能勝訴」。

川普一直把這項百分之十關稅視為過渡措施，希望爭取時間，依據另一個法源，也就是一九七四年「貿易法」第三○一條，建立更長期的關稅制度。不過，三○一條通常需要數個月籌備期，因為法律要求政府必須先調查其他國家的貿易行為，才能實施新關稅。

針對數十個國家的三○一調查正在進行中，川普也暗示最終稅率可能創下新高。一些專家認為，儘管川普政府仍可能因大規模動用該條款而面臨訴訟，但三○一條關稅的法律基礎更穩固。而且，川普過去也確實曾成功利用三○一條對中國加徵關稅。因此，部分分析人士認為，即便這次受挫，川普赴北京前仍保有一定的關稅談判籌碼。

美國前貿易官員、舒曼表示，中國應該記得，川普第一任期如何在談判期間，依據三○一條對中國加徵多輪關稅。她說，美國政府仍有多種選擇，「可在短期內提高對中關稅」。

川普 習近平 關稅 川習會

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