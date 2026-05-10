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川習會剩不到5天 大陸遲未官宣 關鍵協議恐沒談攏

聯合報／ 本報記者陳言喬
大陸網友拍攝到懸掛「美國政府」車牌的美國特勤處車輛已在北京街頭趴趴走。圖／取自微博照片
大陸網友拍攝到懸掛「美國政府」車牌的美國特勤處車輛已在北京街頭趴趴走。圖／取自微博照片

距美國總統川普念茲在茲的「川習會」不到五天，但中國大陸至昨晚為止仍未官宣，異於過往大陸處理元首外交的程序，也與川普上一次到訪中國的官宣作業時間嚴重滯後，背後應與中美仍未達成關鍵協議，尤其是台灣問題、伊朗戰事有關。

從去年十月底川、習兩人在韓國釜山會見後，川普就稱要訪問中國，時間從三月底再延到五月中，數月下來，只見川普唱獨腳戲，大陸外交部始終未證實，最近一次的回應是五月八日，外交部發言人林劍稱「中美雙方就川普總統訪華事保持著溝通」。

按國與國的元首級互訪從來都是客隨主便，一國宣布邀請某國元首訪問，並公布主要行程，官宣時間約五至七天前。以川普二○一七年十一月第一任期訪華來看，當時中美雙方是在前二周共同公布，隨後才有美國的Ｃ十七大型運輸機抵達北京運送物資。

但這次還未官宣，多架Ｃ十七運輸機就飛抵北京，美國政府的官方用車也已在北京趴趴走了，這就像主人還沒有說要迎客，客人就先把行李堆到家門口了。

川普不走一般的外交規矩，數月來不斷昭告天下要去大陸，強勢之餘也有向大陸施壓的意味。對大陸來說，官宣權本身是一個主權，何時宣布，怎麼宣布，並不會隨美方起舞。

而迄未官宣的主因，可能與中美雙方想達成的協議仍有較大的差距有關。就貿易方面，美國要大陸買三Ｂ（波音、牛肉、黃豆），對大陸來說不是問題。關鍵點應在台灣問題。

川普盟友、共和黨參議員戴恩斯前兩天率跨黨派議員訪中，為川普先行探路、交換協議內容，他一連見了大陸外長、人大委員長、總理，這三人都跟他提到了「台灣是中美關係第一條不可逾越的紅線」等意，說明台灣問題是川習會的重中之重的議題，就看川普如何表態。

此外，伊朗也很擔心習近平會接受川普的施壓，轉頭要伊朗早點結束美伊戰爭，接受不利伊朗的和談條件。

其他包括美中貿易、關稅、人工智慧（ＡＩ）管控等，都是這次川習會上碰觸的話題。近來雙方都在累積籌碼，如何交換、達成何種交易，誰會成為菜單，待全部確定後，中美雙方才會官宣「川習會」。

川習會 外交部 中國大陸

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