日組經濟團赴陸 尋求交流突破

日本首相高市早苗去年十一月發表「台灣有事」論述後，中日關係惡化，兩國高層與各領域交流陷入停滯。在擔憂影響經貿的背景下，日中經濟協會明日起將派團赴中考察，這顯示日本經濟界正摸索以小規模訪問來維繫關係。

日經中文網昨報導，日中經濟協會十一日起將派遣考察團，前往上海市及浙江省杭州市，考察主題為機器人產業，預計參觀相關展會及企業，並與當地經濟界人士交流，行程為期五天，團員約卅人。

日中經濟協會還計畫在今年內增加此類小規模交流，包括七月擬訪問正推進產業朝人工智慧和半導體轉型的安徽省合肥市，力爭今年內再訪問大陸兩次左右。報導指，這類小規模考察在去年僅兩次，今後考慮每兩個月進行一次。日中經濟協會理事長佐佐木伸彥表示，大陸的先進技術在一年內取得巨大進步，如何借鑒大陸的競爭力已成為關鍵課題。

無獨有偶，共同社早前報導，日本前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會，也計畫六月派團訪問北京，訪團規模雖縮水，但仍將爭取與大陸官員會面。

中日關係惡化後，經濟交流也減弱。日本最大經濟團體「日本經濟團體聯合會」原定今年一月訪陸的計畫也一再延期。報導表示，儘管日本經濟界在私下持續進行獨立溝通，但中方對日本首相言論的反應強烈，處於難以預判未來的局面。日本企業紛紛表達，對今後在陸投資前景深感不安，日本因此出現摸索通過增加小規模訪問來維持關係的動向。

對高市早苗近日訪澳洲、越南，宣布更新「自由開放的印太」戰略，大陸國防部發言人蔣斌昨說，反對日方挑動陣營對抗、打造「小圈子」，損害他國戰略安全和利益，為自身軍事鬆綁找藉口、謀突破，還要日方「停止虛偽的自我標榜和擴軍備戰的危險野心」。蔣斌並對日菲防長發表的聯合聲明回應，「敦促有關國家停止拉幫結夥搞陣營對抗」。